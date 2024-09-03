Военные медики спасли пытающихся выехать из курского приграничья пенсионеров

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Военные медики спасли двух пенсионеров, которые пытались выехать из курского приграничья.
Отмечается, что пожилые люди были ранены.
В беседе с RT один из специалистов заявил, что целью ВСУ являются как раз группы эвакуации и медики.
До этого главный редактор информационного портала «ANNA NEWS», военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил цели Украины, которая запустила почти 160 дронов на Россию в ночь на 1 сентября.
Ранее сообщалось, что российские военные взяли группировку украинских солдат, обороняющих Угледар, в полукольцо.
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Российские войска взяли группировку ВСУ в Угледаре в полукольцо
В беседе с RT один из специалистов заявил, что целью ВСУ являются как раз группы эвакуации и медики.
До этого главный редактор информационного портала «ANNA NEWS», военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил цели Украины, которая запустила почти 160 дронов на Россию в ночь на 1 сентября.
«Думаю, это такая презентация, протокол о намерениях, что, мол, мы еще сильны, у нас есть достаточно большое количество беспилотников различной модификации, мы будем наносить удары», — поделился в беседе с «Царьградом» Матвийчук.
Ранее сообщалось, что российские военные взяли группировку украинских солдат, обороняющих Угледар, в полукольцо.
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Мелисса Тимофеева