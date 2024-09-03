Появилось видео последствий российского удара по училищу ВСУ в Полтаве

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Сегодня, 3 сентября, российские войска нанесли удар по учебно-тренировочному центру войск связи ВСУ в Полтаве. В Сети появились кадры последствий этого удара, снятые очевидцами.
Видеозапись опубликовал телеграм-канал «Донбасский партизан». Кадры подтверждают, что одна из ракет попала непосредственно в здание учебного центра, которое получило заметные подтверждения. По данным телеграм-канала, ещё одна ракета уничтожила здание столовой на территории военного объекта. В настоящее время погибшими числятся 33 украинских военных, ещё 89 получили ранения.
Сегодня утром в Полтаве прогремели несколько взрывов на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. В пророссийском подполье сообщили, что ракетный удар пришёлся по учебно-тренировочному центру ВСУ непосредственно во время построения. Официального подтверждения этой информации пока не было.
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Александр Бойцов