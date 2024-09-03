Экс-депутат Рады заявил о десятках погибших при ударе ВС РФ по училищу в Полтаве

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk
При российском ракетном ударе по учебно-тренировочному центру войск связи ВСУ в Полтаве погибли десятки военнослужащих. Количество пострадавших достигает 600 человек.
Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук. Он также добавил, что больницы города переполнены ранеными. Экс-парламентарий не исключил, что российские ракеты были наведены.
Помимо этого, бывший парламентарий также добавил, что ответственность за происшедшее лежит в том числе и на военном руководстве, которое допустило такое значительное скопление личного состава в одном месте.
Российские войска нанесли ракетный удар по учебному центру ВСУ в Полтаве сегодня утром. В городе звучали взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. В подполье сообщили, что атака произошла как раз во время построения личного состава. Официального подтверждения этой информации пока не было.
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* Внесён в список террористов и экстремистов в РФ
Помимо этого, бывший парламентарий также добавил, что ответственность за происшедшее лежит в том числе и на военном руководстве, которое допустило такое значительное скопление личного состава в одном месте.
Российские войска нанесли ракетный удар по учебному центру ВСУ в Полтаве сегодня утром. В городе звучали взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. В подполье сообщили, что атака произошла как раз во время построения личного состава. Официального подтверждения этой информации пока не было.
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* Внесён в список террористов и экстремистов в РФ
Александр Бойцов