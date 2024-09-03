Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Экс-депутат Рады заявил о десятках погибших при ударе ВС РФ по училищу в Полтаве

Экс-депутат Рады заявил о десятках погибших при ударе ВС РФ по училищу в Полтаве

03 сентября 2024, 16:59
Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

При российском ракетном ударе по учебно-тренировочному центру войск связи ВСУ в Полтаве погибли десятки военнослужащих. Количество пострадавших достигает 600 человек.
Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук. Он также добавил, что больницы города переполнены ранеными. Экс-парламентарий не исключил, что российские ракеты были наведены.

Помимо этого, бывший парламентарий также добавил, что ответственность за происшедшее лежит в том числе и на военном руководстве, которое допустило такое значительное скопление личного состава в одном месте.



Российские войска нанесли ракетный удар по учебному центру ВСУ в Полтаве сегодня утром. В городе звучали взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. В подполье сообщили, что атака произошла как раз во время построения личного состава. Официального подтверждения этой информации пока не было.

Читайте также:

Появилось видео последствий российского удара по училищу ВСУ в Полтаве

Стали известны потери ВСУ после удара ВС РФ по учебной части в Полтаве

Армия России нанесла мощный удар по построению ВСУ в Полтаве


* Внесён в список террористов и экстремистов в РФ
#взрывы
#больницы
#депутат
#всу
#ракеты
#удар
#атака
Появилось видео последствий российского удара по училищу ВСУ в Полтаве
03 сентября 2024, 16:14

Фото: istockphoto/Zeferli

Сегодня, 3 сентября, российские войска нанесли удар по учебно-тренировочному центру войск связи ВСУ в Полтаве. В Сети появились кадры последствий этого удара, снятые очевидцами.
Видеозапись опубликовал телеграм-канал «Донбасский партизан». Кадры подтверждают, что одна из ракет попала непосредственно в здание учебного центра, которое получило заметные подтверждения. По данным телеграм-канала, ещё одна ракета уничтожила здание столовой на территории военного объекта. В настоящее время погибшими числятся 33 украинских военных, ещё 89 получили ранения.

Сегодня утром в Полтаве прогремели несколько взрывов на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. В пророссийском подполье сообщили, что ракетный удар пришёлся по учебно-тренировочному центру ВСУ непосредственно во время построения. Официального подтверждения этой информации пока не было.







Читайте также:
Армия России нанесла мощный удар по построению ВСУ в Полтаве

ВС России нанесли 34 удара по военным объектам ВСУ

Расчёт «Искандеров» уничтожил МиГ-29 ВСУ на аэродроме Долгинцево — видео

#ракета
#кадры
#здание
#всу
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский подтвердил удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве
Зеленский заявил о гибели 41 военнослужащего ВСУ при ударе по Полтаве
03 сентября 2024, 15:29

При ударе по учебно-тренировочному центру боевиков ВСУ погиб 41 украинский военный, сообщил в Telegram-канале глава киевского режима Владимир Зеленский. Он отметил, что более 180 человек пострадали.
«Попадание по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий Института связи», — гласит публикация.
Как сообщалось ранее, российские войска ударили по учебно-тренировочному центру в Полтаве, который раньше был военным училищем. Уточнялось, что удар был нанесен во время построения ВСУ. Также была информация о нахождении там иностранных наемников.

Российская спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.

Читайте также:

Белгородские силовики поймали пытавшуюся перейти на сторону ВСУ женщину

ВС РФ нанесли ракетный удар по 128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ

Болгария отправила Киеву САУ «Гвоздика»
#мир
#украина
#владимир зеленский
#всу
#новости
#война
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военные медики спасли пытающихся выехать из курского приграничья пенсионеров
03 сентября 2024, 15:27

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Военные медики спасли двух пенсионеров, которые пытались выехать из курского приграничья.
Отмечается, что пожилые люди были ранены.

В беседе с RT один из специалистов заявил, что целью ВСУ являются как раз группы эвакуации и медики.

До этого главный редактор информационного портала «ANNA NEWS», военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил цели Украины, которая запустила почти 160 дронов на Россию в ночь на 1 сентября.

«Думаю, это такая презентация, протокол о намерениях, что, мол, мы еще сильны, у нас есть достаточно большое количество беспилотников различной модификации, мы будем наносить удары», — поделился в беседе с «Царьградом» Матвийчук.

Ранее сообщалось, что российские военные взяли группировку украинских солдат, обороняющих Угледар, в полукольцо.

Читайте также:

Белгородские силовики поймали пытавшуюся перейти на сторону ВСУ женщину

Стали известны потери ВСУ после удара ВС РФ по учебной части в Полтаве

Российские войска взяли группировку ВСУ в Угледаре в полукольцо
#эксперт
#военные
#медики
#пожилые люди
#всу
#вс рф
#угледар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии спрогнозировали бегство миллионов людей из Украины
Die Welt: зимой на Украине без электричества начнется бегство миллионов людей
03 сентября 2024, 15:02

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Грядущей зимой у Украины начнутся серьезные проблемы с электричеством, что приведет к бегству миллионов украинцев. Об этом пишет немецкое издание Die Welt.
Издание пишет, что по всей Украине происходит регулярное отключение электричества. Однако в летний период такие действия не вызывают особых неудобств.

«Однако зимой такая ситуация может привести к широкомасштабной катастрофе. Начнется массовое бегство миллионов людей», — говорится в статье.

По мнению автора, на сегодняшний день на Украине осталась лишь половина производственных мощностей энергии. Таким образом, уже грядущей зимой ситуация может стать очень тяжелой.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что зима 2024 года может стать самой тяжелой в истории страны.

Читайте также:

На Украине из-за масштабных отключений света железную дорогу переводят на тепловую тягу

На Украине начались экстренные отключения электроэнергии

Украина лишилась половины необходимых для зимы энергетических мощностей
#зима
#страны
#министр
#отключение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Белгородские силовики поймали пытавшуюся перейти на сторону ВСУ женщину
03 сентября 2024, 14:53

Фото: istockphoto/Sner

В Белгородской области правоохранители задержали женщину, которая хотела выехать на территорию Украины и принять участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом информирует ТАСС.
Было установлено, что женщина 1994 г.р. через интернет связалась с одним из представителей украинского военизированного объединения, запрещенного на территории Российской Федерации. Она собиралась вступить в его ряды.

После того как женщина получила все нужные рекомендации от него, то попыталась пересечь госграницу России. Отмечается, что она попробовала сделать это в обход установленных пунктов пропуска. Однако была задержана сотрудниками ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

В отношении гражданки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК России (покушение на государственную измену), ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что ФСБ в Симферополе задержала старшего следователя министерства внутренних дел Крыма, который был агентом Службы безопасности Украины. Уточняется, что 38-летний Сергей Е. с 2016 года собирал и передавал данные о жителях Крыма. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

Учителя рисования приговорили к 20 годам за перевод средств ВСУ

Дело о госизмене возбудили против жительницы Хабаровска

Велоактивиста арестовали по делу о госизмене
#уголовное фсб
#ук
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стали известны потери ВСУ после удара ВС РФ по учебной части в Полтаве
Mash: 33 боевика ВСУ погибли при ударе ВС РФ по учебной части в Полтаве
03 сентября 2024, 14:28

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

На данный момент известно о том, что не менее 33 боевиков ВСУ погибли при российском ударе «Искандером» по военной части А3990 в Полтаве, около 100 человек получили ранения. Такие данные приводит Mash.
Согласно сообщению, две ракеты прилетели во время построения личного состава 128-й бригады ВСУ. Одна атаковала плац, а вторая — помещение столовой. Издание сообщает о 33 погибших боевиках ВСУ и о 89 раненых. Другие источники сообщают о минимум 109 ликвидированных и порядка 300 раненых украинских военных.

Военкоры считают, что решение об атаке по этому месту было принято благодаря данным от местных жителей, которые проинформировали российскую сторону о скоплении боевиков ВСУ в данном месте. Сейчас в Полтаве объявлен экстренный сбор донорской крови всех групп.

Читайте также:

ВС РФ нанесли ракетный удар по 128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ

Армия России нанесла мощный удар по построению ВСУ в Полтаве

Рогов: ВС РФ ударили по бывшему военному училищу связи в Полтаве
#всу
#вс рф
#ракеты
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине заметили загадочный российский беспилотник
03 сентября 2024, 14:07

Фото: iStock/bbsferrari

На Украине заметили неизвестный российский беспилотник, который использовался вместе с другим вооружением для воздушной атаки на военные объекты. Об этом пишет Defence Blog.
Согласно сообщению, новый российский беспилотник сбила украинская ПВО 30 августа. После были обнаружены его обломки. Дрон был построен по схеме «летающее крыло» и оснащен одним реактивным двигателем.

«Примечательно, что БПЛА не нес никакого оружия или видимого разведывательного оборудования, что позволяет предположить, что он мог использоваться в качестве приманки», — говорится в сообщении.

Также авторы предположили, что данная модель дрона могла использоваться российской стороной для проверки украинской противовоздушной обороны. Кроме того, беспилотник может являться какой-то экспериментальной моделью.

Читайте также:

Армия России нанесла мощный удар по построению ВСУ в Полтаве

ВСУ снижают активность в Курской области, ВС РФ окружают Угледар: последние новости СВО

Командир спецназа «Ахмат» сделал важное заявление об уничтожении техники ВСУ под Курском
#проверки
#армия
#беспилотник
#дрон
#бпла
#заявление
#армия россии
#новости
#всу
#вс рф
#удар
#угледар
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стали известны последние новости о ситуации на Курской АЭС
Лихачев про ситуацию на Курской АЭС: хороших новостей нет
03 сентября 2024, 14:04

Фото: istockphoto/Nordroden

Хороших новостей про ситуацию на Курской АЭС нет, прокомментировал руководитель госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев обстановку в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Риски для станции не снизились, они очень высокие», — сказал собеседник.
Он добавил, что в последние дни по строениям предприятия не били, но на подлете сбивается большое количество беспилотников и ракет.

Боевики ВСУ напали на приграничье Курской области с утра 6 августа. Противник получил отпор от бойцов Росгвардии, пограничников и ВС РФ. По признанию главкома украинских войск Александра Сырского, нападение на российский регион осуществлялось для отвлечения ВС РФ с Донбасса, однако план радикалов провалился.

Читайте также:

ВС РФ нанесли ракетный удар по 128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ

Болгария отправила Киеву САУ «Гвоздика»

Армия России нанесла мощный удар по построению ВСУ в Полтаве
#мир
#россия
#украина
#курская аэс
#курская область
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские войска взяли группировку ВСУ в Угледаре в полукольцо
03 сентября 2024, 14:00

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российские военные взяли группировку украинских солдат, обороняющих Угледар, в полукольцо. Город полностью простреливается с разных направлений.
Об этом корреспонденту ТАСС рассказали в силовых структурах Донецкой Народной Республики. По словам собеседника агентства, кольцо вокруг украинских войск в Угледаре постепенно сжимается. Оперативная обстановка в районе города складывается для противника угрожающим образом.

Ранее в силовых структурах ДНР сообщили о том, что российские войска перекрыли трассу Великая Новосёлка - Угледар, перерезав таким образом линию снабжения частей ВСУ в городе. Силовики пояснили, что эта дорога была одной из нескольких ключевых артерий на этом участке фронта, и теперь все они для ВСУ перекрыты.

Читайте также:

ВСУ «потеряли» в курском селе Кортнево целый взвод

ВСУ снижают активность в Курской области, ВС РФ окружают Угледар: последние новости СВО

Армия России охватывает Угледар с флангов
#дорога
#днр
#всу
#угледар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф