На Украине сделали неожиданное заявление про Керченский мост

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Керченский мост не интересен украинским военным, поскольку он практически не используется для военной логистики. Такое заявление сделал спикер украинских ВМС Дмитрий Плетенчук изданию «Страна».
«Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост…» – сказал Плетенчук.
По неоднократному заявлению российских властей, Крымский мост является исключительно гражданским объектом. В июле прошлого года киевский режим ударил по Крымскому мосту, используя два надводных беспилотника. Следственный комитет открыл уголовное дело по статье о террористическом акте. Взрыв повредил автодорожную часть моста.
В результате теракта пострадал ребенок, а его родители погибли. Полностью объект восстановили в октябре. Украинские спецслужбы взяли ответственность за теракт на себя.
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Никита Кротов