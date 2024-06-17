На Украине сделали неожиданное заявление про Керченский мост

Боевики ВСУ сбежали со своих позиций в Старомайорском, когда увидели бойцов ВС РФ на мотоциклах и квадроциклах. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на военнослужащего с позывным «Котяра», который рассказал подробности. По его словам, российскими военными был выбран удачный момент.