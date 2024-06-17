«Красиво»: как штурмовики ВС РФ захватили позиции ВСУ в Старомайорском в ДНР

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Боевики ВСУ сбежали со своих позиций в Старомайорском, когда увидели бойцов ВС РФ на мотоциклах и квадроциклах. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на военнослужащего с позывным «Котяра», который рассказал подробности. По его словам, российскими военными был выбран удачный момент.
«Зашли мы туда красиво. От удивления кто бежал, кто сдавался, ну и зачищали, соответственно. Они не ожидали, что это будет именно так и именно в тот момент, поскольку артиллерия там работает постоянно», – сказал военный.
Он добавил, что боевики ВСУ пытались провести контратаку, однако все их попытки оказались тщетными. «Котяра» подчеркнул, что слаженные действия ВС РФ дали «открыть ворота», чтобы зайти в населенный пункт.
Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается.
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