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На фронте активизировались боевые действия сразу на нескольких направлениях. Несмотря на широкое применение ВСУ дронов, ВС РФ удается перейти в наступление в районе Очеретино. О том, куда стягивает резервы противник и где удалось закрепиться российским войскам расскажет редакция «Радио 1».
Запорожское направление
ВС РФ обрабатывают позиции ВСУ с помощью средств дальнего поражения. В районе Работино и северо-западнее Вербового идут ожесточенные бои, сообщает телеграм-канал «WarGonzo».
Донецкое направление
На подступах к Константиновке продолжается противостояние. В районе Максимильяновки российские войска улучшают свои позиции, с целью продолжить дальнейшее наступление с последующим штурмом этого населенного пункта. В Красногоровке зафиксировано очередное продвижение ВС РФ. Российская армия теснит противника в центральной части города.
В районе Карловки продолжаются бои по обеим берегам водохранилища, в самом населённом пункте также есть продвижения российских войск. ВС РФ удалось закрепиться на восточной окраине Сокола. ВСУ активно применяют дроны, что затрудняет дальнейшее продвижение ВС РФ.
При этом в районе Новоселовки Первой российские войска успешно ведут наступление вдоль балки Очеретина и со стороны трассы О0542, идущей из Семеновки.
В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена критическая инфраструктура
Часовоярское направление
ВС РФ штурмуют восточные окраины Часова Яра. Активно задействуется авиация и артиллерия. Продолжаются бои в центральной части Волчанска и в районе Глубокого. ВСУ контратакуют, одновременно подтягивая резервы.
Авдеевское направление
Фронт активизировался на Авдеевском направлении в районе Очеретино. Продвижение ВС РФ зафиксировано сразу на нескольких участках. В районе Архангельского передовые отряды штурмовиков ВС РФ, не вступая в бой, обошли несколько опорных пунктов ВСУ и продвинулись вдоль пруда южнее Калиново. В этом же направлении российские войска наступают с юго-восточной стороны, опираясь на подконтрольный Керамик.
Украинский полковник в отставке допустил наступление ВС РФ в Чернигове
По мнению украинского полковника в отставке Олега Старикова, российская армия способна нанести удары не только в Харьковской и Сумской областях, но и начать наступательные действия в Черниговской области. Он выразил уверенность в том, что российской армии достаточно потенциала для такого поворота событий.
По мнению эксперта, потенциал ВС РФ способствует решению этой военной задачи с большой долей вероятности.
Стариков заявил, что не исключает того, что после Сумской области ВС РФ выйдут к Черниговскому и Сумскому направлениям, к чему следует подготовиться украинской армии.
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