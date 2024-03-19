Стало известно о подготовке Франции к отправке военных на Украину

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Франция начала подготовку воинского контингент для отправки на Украину. На начальном этапе он составит около 2 тысяч военнослужащих. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, передает ТАСС.
Глава СВР отметила, что текущему правительству Франции все равно на смерть обычных французов и озабоченности генералитета. По имеющейся в распоряжении России информации, контингент для отправки на Украину уже готовится.
Как утверждает Нарышкин, французские военнослужащие побаиваются, что такое значительное подразделение не удастся перебросить на Украину незамеченно и расквартировать там.
До этого в Германии заявили, что не намерены отправлять войска на Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Как утверждает Нарышкин, французские военнослужащие побаиваются, что такое значительное подразделение не удастся перебросить на Украину незамеченно и расквартировать там.
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Алина Юрчак