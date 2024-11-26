Сергей Нарышкин (Фото: РИА Новости/Мурат Оруджев)
Грузия сталкивается с попытками Запада устроить в стране очередную цветную революцию по отработанным лекалам. Россия надеется, что эти планы потерпят неудачу.
Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Выступая на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве, он подчеркнул, что в настоящее время Тбилиси сталкивается с очередной попыткой цветной революции, то есть государственного переворота.
По словам Нарышкина, остаётся надеяться, что эти попытки дестабилизировать ситуацию в стране и спровоцировать смену власти провалятся. Он отметил, что Грузия в обмен на обещания евроинтеграции сократила связи с постсоветскими государствами и тем самым во многом лишила себя стратегической глубины. Однако власти страны вовремя осознали пагубность такой политики. Правящая партия встала на защиту национальных интересов, что пришлось не по нраву Западу, заключил директор СВР.
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«Запад никогда просто так не отпускает свою жертву», — сказал глава СВР.
По словам Нарышкина, остаётся надеяться, что эти попытки дестабилизировать ситуацию в стране и спровоцировать смену власти провалятся. Он отметил, что Грузия в обмен на обещания евроинтеграции сократила связи с постсоветскими государствами и тем самым во многом лишила себя стратегической глубины. Однако власти страны вовремя осознали пагубность такой политики. Правящая партия встала на защиту национальных интересов, что пришлось не по нраву Западу, заключил директор СВР.
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Александр Бойцов