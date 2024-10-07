Фото: сайт Кремля
Западные союзники Киева передают информацию ВСУ для нанесения ударов вглубь РФ с начала конфликта на Украине. Об этом в разговоре с ТАСС заявил руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Перед этим он говорил о том, что дискуссии Запада о пересечении «красных линий» Москвы, являют собой безответственность. Нарышкин подчеркивал, что Москва жестко предупредила натовские страны, изменив ядерную доктрину РФ.
Президент России Владимир Путин говорил о том, что страна будет принимать решения на основе стоящих перед ней угроз со стороны Запада. Кроме того, РФ будет защищать Белоруссию в случае агрессии.
Ранее сообщалось, как киевский режим ответил на предложение Путина об урегулировании конфликта на Украине.
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Президент России Владимир Путин говорил о том, что страна будет принимать решения на основе стоящих перед ней угроз со стороны Запада. Кроме того, РФ будет защищать Белоруссию в случае агрессии.
Ранее сообщалось, как киевский режим ответил на предложение Путина об урегулировании конфликта на Украине.
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Никита Кротов