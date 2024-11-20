Нарышкин раскрыл последствия обновления ядерной доктрины РФ

Сергей Нарышкин (фото: kremlin.ru)
Обновление ядерной доктрины РФ исключает возможность победы над Россией на поле боя. Об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью журналу «Национальная оборона». По его словам, на Западе понимают, что эти корректировки во многом обесценивают усилия США и НАТО по нанесению России стратегического поражения.
«Заявление президента России Владимира Путина о внесении изменений в «Основы госполитики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» было встречено Западом настороженно. Там понимают, что объявленные Путиным корректировки во многом обесценивают усилия США и НАТО по нанесению нашей стране «стратегического поражения», а планируемое расширение перечня оснований применения ядерного оружия фактически исключает возможность победы над Вооруженными силами России на поле боя», — пояснил он.Ранее резидент России Владимир Путин подписал указ, который утверждает новую ядерную доктрину страны — «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». Последний раз доктрина обновлялась в 2020 году. Об основных изменениях в документе — в материале «Радио 1».
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