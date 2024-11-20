Нарышкин раскрыл последствия обновления ядерной доктрины РФ

Обновление ядерной доктрины РФ исключает возможность победы над Россией на поле боя. Об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью журналу «Национальная оборона». По его словам, на Западе понимают, что эти корректировки во многом обесценивают усилия США и НАТО по нанесению России стратегического поражения.