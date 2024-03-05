Нарышкин раскрыл детали договоренности с директором ЦРУ

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Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин рассказал подробности своей договоренности с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильямом Бернсом, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на интервью Нарышкина программе «Соловьев Live».
По его словам, они с Бернсом договорились не допускать утечек информации по вопросам, обсуждаемым в частном порядке. При этом речь идет не только о характере обсуждаемых или подлежащих обсуждению вопросов, но и о самих фактах.
«Я этой договоренности придерживаюсь», – отметил глава СВР.
Нарышкин добавил, что предыдущие утечки информации были санкционированы только Соединенными Штатами.
Ранее Нарышкин заявил об отсутствии сомнений в победе России в спецоперации.
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«Я этой договоренности придерживаюсь», – отметил глава СВР.
Ранее Нарышкин заявил об отсутствии сомнений в победе России в спецоперации.
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Александр Климов