СВР предупредила об угрозе из-за высказываний Макрона о размещении войск на Украине

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Высказывания президента Франции Эммануэля Маркова о возможности отправки войск Евросоюза на Украину грозят ядерной войной, считает глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает РИА Новости, ссылаясь на «Соловьев Live».
По словам Нарышкина, подобные заявления свидетельствуют о политической безответственности французского лидера. Он также отметил, что западные лидеры проявляют все меньше здравого смысла.
Ранее президент Франции заявил, что Париж не планирует поставлять войска Киеву.
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«Печально понимать, что договороспособность нынешних европейских и североатлантических элит находятся на очень низком уровне», – отметил глава СВР.
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Александр Климов