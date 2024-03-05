СВР предупредила об угрозе из-за высказываний Макрона о размещении войск на Украине

Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским может состояться только после того, как венграм в Закарпатье будут возвращены все их права. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто в рамках пресс-конференции.