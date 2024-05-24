Нарышкин рассказал, как Запад пытается посеять нестабильность в мире

Фото: сайт Кремля
Запад во главе с США пытается использовать болевые точки в межнациональных и межконфессиональных отношениях для создания нестабильности в мире, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
«Западный блок стремится сохранить доминирование в стремительно меняющемся мире, сдерживая развитие других центров силы. Они используют болевые точки в межнациональных и межконфессиональных отношениях, чтобы спровоцировать конфликты», — сказал Нарышкин на заседании совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Бишкеке, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро СВР.Он отметил, что это особенно заметно на Украине, где развиваются русофобия и агрессивный национализм, что привело к деградации экономики и обнищанию населения.
Читайте также:
Нарышкин: Запад хотел бы истощить ресурсы РФ в ходе возможного конфликта
Глава СВР Нарышкин не исключил контакты с главой ЦРУ в ближайшее время
Нарышкин раскритиковал слова об отправке военнослужащих стран Запада на Украину
Артем Кузьмин