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Нарышкин рассказал, как Запад пытается посеять нестабильность в мире

Нарышкин: Запад использует межнациональные проблемы, чтобы сеять нестабильность
24 мая 2024, 13:58
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Запад во главе с США пытается использовать болевые точки в межнациональных и межконфессиональных отношениях для создания нестабильности в мире, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.


«Западный блок стремится сохранить доминирование в стремительно меняющемся мире, сдерживая развитие других центров силы. Они используют болевые точки в межнациональных и межконфессиональных отношениях, чтобы спровоцировать конфликты», — сказал Нарышкин на заседании совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Бишкеке, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро СВР.
Он отметил, что это особенно заметно на Украине, где развиваются русофобия и агрессивный национализм, что привело к деградации экономики и обнищанию населения.

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#запад
#рф
Российского посла в Армении вызвали в Москву
Российского посла в Армении Копыркина вызвали в Москву для консультаций
24 мая 2024, 14:48

Фото: istockphoto/alexis84

Российский посол в Армении Сергей Копыркин был вызван в Москву для консультаций, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«24 мая посол Российской Федерации в Республике Армения С.П. Копыркин был вызван в Москву для консультаций», — цитирует Захарову РИА Новости.
Причина вызова не уточняется.

22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что две страны ОДКБ оказывали помощь Азербайджану во время столкновений с армянскими силами в 2020 году, но не уточнил, о каких странах идет речь.

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В Белоруссию прилетел самолёт Виктора Януковича
24 мая 2024, 14:15

Фото: iStock/Sitikka

В Белоруссии приземлился самолёт бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Согласно сообщению, самолет Dassault Falcon 900C (RA-09617) приземлился в аэропорту Гомеля днем 24 мая. При этом уточняется, что в последний раз Янукович посещал Белоруссию в 2022 году во время мирных переговоров между Россией и Украиной.

В настоящее время в Минске с рабочим двухдневным визитом находится президент России Владимир Путин и новый министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Путин прибыл в Минск вечером, 23 мая. В этот же день состоялись переговоры с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Визит проходит по приглашению принимающей стороны.

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#переговоры
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В ФРГ заявили о полете российского самолета над Балтикой с выключенным транспондером
ВВС ФРГ заявили о полете российского Ан-26 над Балтикой без сигнала транспондера
24 мая 2024, 13:29

Фото: iStock/Vital Hil

Военно-воздушные силы (ВВС) ФРГ подняли истребители Eurofighter над Балтийским морем из-за российского Ан-26. Об этом пресс-служба ВВС ФРГ сообщила в социальной сети X.
Отмечается, что действия ФРГ были связаны с обнаружением российского самолета Ан-26 якобы без включенного транспондера — системы, которая предоставляет информацию о его идентификации.

Ранее сообщалось, что ФРГ совместно с Данией поставила Украине еще десять танков Leopard 1. В пакет готовящегося к поставке оружия были включены три системы HIMARS.

Напомним, в прошлом месяце немецкие военно-воздушные силы по тревоге подняли в воздух истребители из-за российского военного самолета-разведчика Ил-20 над Балтикой.

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#россия
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Отдал Путину папку с именами коррупционеров: Выявлена связь Пригожина с чистками в МО РФ
Царьград: Евгений Пригожин мог быть связан с чистками в Минобороны РФ
24 мая 2024, 13:20

Фото: РИА Новости/Елена Копылова

Погибший основатель бывшей ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин мог быть причастен к нынешним чисткам в Минобороны РФ. Об этом сообщает Царьград со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией.
Согласно сообщению, президент России Владимир Путин мог распорядиться начать публичные чистки в Минобороны РФ на основании документов, которые собирал и успел при жизни предоставить ему Пригожин.

«Есть мнение, что Пригожин передал президенту некую папку с документами, где были расписаны многие детали, касающиеся реального положения на фронте. Причём не только с позиций «Вагнера», но и командиров других подразделений, с которыми у пригожинского «оркестра» был налажен тесный контакт», - говорится в статье.

При этом источник утверждает, что выявление коррупционных схем и чистки в Минобороны РФ продолжатся.

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#владимир путин
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#мнение
#пригожин
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Трамп заявил, что Путин и Си Цзиньпин играют важную роль в мировой политике
24 мая 2024, 12:07

Фото: сайт Кремля

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин, фактически, определяют мировую политику. Об этом сообщает Washington Post.
По словам Трампа, Си Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын и глава российского государства Владимир Путин находятся на первых ролях в мировой политике. Бывший американский лидер отметил, что, если его переизберут на второй срок, то он приведет Штаты к такому положению, при котором «мир снова будет их уважать».

Напомним, Дональд Трамп неоднократно высказывался против продолжения украинского конфликта. Ранее американский экс-президент не поддержал отправку кассетных боеприпасов на Украину. Согласно его мнению, политика нынешнего президента США Джо Байдена неминуемо приближает глобальную войну.

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#дональд трамп
#запад
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Передал Путину некую папку: аресты коррупционеров в МО РФ связали Евгением Пригожиным
Царьград: нынешние чистки в МО РФ могут быть связаны с Евгением Пригожиным
24 мая 2024, 12:04

Фото: РИА Новости/Елена Копылова

Бизнесмен и глава бывшей ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин мог передать президенту России Владимиру Путину некую папку с документами, которые могли повлиять на нынешние аресты коррупционеров в Минобороны РФ.

Аресты и задержания офицеров в Минобороны РФ


Согласно сообщению Царьграда, разработка всех арестованных и задержанных генералов МО РФ началась ещё до того, как новый министр обороны Андрей Белоусов сменил на посту Сергея Шойгу по приказу президента России. Уточняется, что Белоусов получил полную свободу действий для обновления и формирования абсолютно новой структуры в Минобороны РФ. Однако ценных и профессиональных офицеров и генералов увольнять не будут, утверждает источник Царьграда. А вот коррупционеры и мошенники будут не просто уволены, а отправятся на скамью подсудимых.

Белоусов продолжит выявлять коррупционные и другие противоправные схемы, которые вредят ходу российской спецоперации.

Увольнение Шойгу


Источник Царьграда утверждает, что Путин давно принял решение о смене Шойгу. При этом данный вопрос встал более остро в декабре 2022 года из-за крайне критических высказываний главы ЧВК «Вагнер» Пригожина в адрес бывшего министра обороны. Тогда конфликт стремительно обострился с подачи Пригожина, причём происходил он в публичном пространстве.

В итоге Пригожин смог привлечь всеобщее внимание к проблеме. Он вместе со своими бойцами требовал от Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова «дать снаряды». А после и вовсе отправился на Москву с так называемым «маршем справедливости». Ситуацию удалось разрешить, после чего 29 июня 2023 года последовала личная встреча Пригожина и Путина, которая длилась более трёх часов. Однако подробности встречи для СМИ не раскрыли.

Роль Евгения Пригожина в массовой чистке в Минобороны РФ


Есть мнение, что на встрече с Путиным Пригожин не просто изложил свою версию происходящего в зоне СВО, но и передал президенту некую папку с документами, где были расписаны многие детали, касающиеся реального положения на фронте.

«Причём не только с позиций «Вагнера», но и командиров других подразделений, с которыми у пригожинского «оркестра» был налажен тесный контакт», — рассказал собеседник Царьграда.

Таким образом, ещё при жизни Пригожин мог быть причастен к нынешним чисткам в Минобороны РФ.

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НАТО готовится вступить в конфликт на Украине
Орбан: НАТО ищет способ для принятия участия в украинском конфликте
24 мая 2024, 11:06

Фото: сайт Кремля

В штабе НАТО в Брюсселе созданы рабочие группы, которые думают, как НАТО может принять участие в украинском конфликте. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
«Сейчас в центре НАТО в Брюсселе работают финансовая комиссия, комиссия по подготовке, конечно, не хочу раскрывать детали, но это все уже говорил генеральный секретарь НАТО, рабочие группы работают над тем, чтобы определить, как НАТО могла бы принять участие в этой войне», — заявил Орбан.

При этом он подчеркнул, что Венгрия выступает против этого. Сейчас в стране думают, как остаться членом НАТО, при этом не принимать участие в конфликте.

Орбан также заявлял, что Запад осознает, что РФ не планирует нападать ни на одну из стран НАТО. По его мнению, заявления западных политических деятелей об «угрозе со стороны России» являются маневром перед вступлением в открытую войну с РФ.

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Байден не посетит конференцию по Украине
Bloomberg: Байден не приедет на конференцию по Украине из-за других планов
24 мая 2024, 10:18

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден не сможет приехать на мирную конференцию по Украине из-за акции по сбору средств на его предвыборную кампанию. Об этом информирует Bloomberg.
По информации издания, американский лидер будет присутствовать на акции по сбору средств в Калифорнии вместе с западными звездами. Уточняется, что с каждым днем Байден более активно переходит в режим предвыборной кампании.

Нынешний президент США хочет превзойти лидерство бывшего президента Америки Дональда Трампа по опросам в ключевых колеблющихся штатах перед выборами, которые пройдут в ноябре.

Напомним, 15–16 июня в Швейцарии состоится мирная конференция по Украине. По предварительной информации, в ней примут участие представители от 80 до 100 государств. Пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер рассказал, что эта конференция будет проведена по просьбе Киева.

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#швейцария
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Орбан: Запад готовится вступить в войну с Россией
24 мая 2024, 10:00

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад осознает, что РФ не планирует нападать ни на одну из стран НАТО. Об этом сообщает радио Blikk.
По мнению Орбана, заявления западных политических деятелей об «угрозе со стороны России» являются маневром перед вступлением в открытую войну с РФ. Премьер-министр добавил, что у России нет желания «захватывать весь западный мир».

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ответил на призывы Запада нанести удары по России. Полянский отметил, что Запад осознает, какими могут быть последствия применения Киевом их вооружений по целям, расположенным на российской территории.

Напомним, отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что Североатлантический альянс планирует подготовить экономику и армию, чтобы начать провоцировать Россию.

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