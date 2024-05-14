Нарышкин: Запад хотел бы истощить ресурсы РФ в ходе возможного конфликта

Фото: сайт Кремля
Кандидат на должность директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Запад в случае потенциального полномасштабного конфликта с Россией хотел бы истощить ее ресурсы, а также возложить ответственность за произошедшее на Москву и евразийские страны. Об этом Нарышкин сообщил журналистам после консультаций в Совете Федерации.
Нарышкин отметил, что у СВР имеется информация о том, что ряд западных политиков считает возможным развязать этот конфликт для удержания своей гегемонии, но при этом есть ответственные политические деятели, которые против этого. Он также добавил, что западный блок сочтет конфликт крайне выгодным для себя и «достаточно безопасным».
Напомним, ранее Нарышкин не исключил контакты с руководителем ЦРУ в ближайшее время. Последний разговор Нарышкина и Бернса состоялся в конце июня прошлого года по телефону.
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