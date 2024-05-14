Нарышкин: Запад хотел бы истощить ресурсы РФ в ходе возможного конфликта

Кандидат на должность директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Запад в случае потенциального полномасштабного конфликта с Россией хотел бы истощить ее ресурсы, а также возложить ответственность за произошедшее на Москву и евразийские страны. Об этом Нарышкин сообщил журналистам после консультаций в Совете Федерации.