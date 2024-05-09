Нарышкин раскритиковал слова об отправке военных стран Запада на Украину

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Слова западных политиков о возможности отправки военных контингентов на Украину являются крайне безответственными. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в беседе с РИА Новости.
«Это крайне безответственные заявления западных политиков. И даже сами заявления можно расценивать как эскалацию конфликта с их стороны», — заявил глава СВР,Ранее МИД Франции опроверг сведенья о том, что французские военные из Иностранного легиона участвуют в боевых действиях на Украине. Представители внешнеполитического ведомства заявили, что Франция продолжает поддерживать в конфликте Украину, но свои войска на территорию страны не отправляет.
До этого военный корреспондент из Франции Кристель Нэан заявила, что французские военные уже сейчас, скорее всего, присутствуют в зоне СВО и воюют на стороне ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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