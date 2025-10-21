Нарышкин рассказал о подготовке «макронов» и «мерцев» к войне с Россией
Европейские страны–члены НАТО ведут подготовку к войне с РФ. Об этом сообщил на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств–участников СНГ директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Москва фиксирует подготовку европейских союзников по НАТО к возможному конфликту с Россией. Перед ними стоит задача в кратчайшие сроки обеспечить силы быстрого реагирования альянса всем необходимым вооружением и ресурсами, отметил Нарышкин.
Директор Службы внешней разведки подчеркнул, что европейский военно-промышленный комплекс переходит на режим многократного увеличения объемов производства. Регулярно проводятся учения по мобилизационным сценариям, а население систематически подвергается информационной обработке о якобы неизбежной угрозе со стороны Москвы.
По его словам, также остается нерешенной ключевая проблема — поиск достаточного количества мобилизационного резерва с необходимыми физическими данными и психологической устойчивостью.
