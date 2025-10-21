Нарышкин рассказал о подготовке «макронов» и «мерцев» к войне с Россией

21 октября 2025, 08:52

Нарышкин: европейские союзники по НАТО готовятся к войне с Россией

Сергей Нарышкин (Фото: www.kremlin.ru)

Европейские страны–члены НАТО ведут подготовку к войне с РФ. Об этом сообщил на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств–участников СНГ директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.