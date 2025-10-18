В ЕС сочли «политическим кошмаром» встречу Путина и Трампа в Будапеште

18 октября 2025, 13:16

El Pais: в ЕС назвали встречу Путина и Трампа в Будапеште политическим кошмаром

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Европейские чиновники в частном порядке называют будущий саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште «политическим кошмаром». Об этом пишет El Pais со ссылкой на несколько источников.