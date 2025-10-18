В ЕС сочли «политическим кошмаром» встречу Путина и Трампа в Будапеште
Европейские чиновники в частном порядке называют будущий саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште «политическим кошмаром». Об этом пишет El Pais со ссылкой на несколько источников.
В материале утверждается, что проведение саммита в Будапеште можно рассматривать как «игнорирование интересов Европы». По мнению авторов статьи, это событие поставило остальных лидеров ЕС и руководство НАТО в неловкое и унизительное положение.
Однако представители регионального содружества публично заявляют, что встреча Путина и Трампа может быть полезной, если она будет способствовать разрешению конфликта на Украине. Журналисты предполагают, что переговоры между российским и американским лидерами могут стать триумфом для Путина.
