Захарова объяснила громкие и оскорбительные заявления генсека НАТО про Россию

18 октября 2025, 05:03

Захарова заявила, что генсеку НАТО Рютте поставили задачу быть пропагандистом войны

Мария Захарова (Фото: Telegram-канал МИД России @MID_Russia)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте делает резкие заявления о России, поскольку ему поручена роль пропагандиста войны. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в недавнем интервью, пишет РИА Новости.





Ранее на пресс-конференции в Брюсселе Рютте позволил себе оскорбительные высказывания в адрес российских летчиков и моряков. Он утверждал, что пилоты РФ «известны» своим неумением управлять истребителями, в то время как капитаны не способны даже правильно опустить якорь.



Захарова объяснила, что подобные «громкие» заявления Рютте делает с целью вызвать определенную реакцию у аудитории, в том числе российской.





«У него задача быть пропагандистом войны, ориентированным на Россию», — указала представитель МИД РФ.