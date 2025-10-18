Захарова объяснила громкие и оскорбительные заявления генсека НАТО про Россию
Захарова заявила, что генсеку НАТО Рютте поставили задачу быть пропагандистом войны
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте делает резкие заявления о России, поскольку ему поручена роль пропагандиста войны. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в недавнем интервью, пишет РИА Новости.
Ранее на пресс-конференции в Брюсселе Рютте позволил себе оскорбительные высказывания в адрес российских летчиков и моряков. Он утверждал, что пилоты РФ «известны» своим неумением управлять истребителями, в то время как капитаны не способны даже правильно опустить якорь.
Захарова объяснила, что подобные «громкие» заявления Рютте делает с целью вызвать определенную реакцию у аудитории, в том числе российской.
«У него задача быть пропагандистом войны, ориентированным на Россию», — указала представитель МИД РФ.Она напомнила, что реальные решения в НАТО принимаются на уровне заместителей Рютте, где представлены США и Великобритания.