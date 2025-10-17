17 октября 2025, 16:36

Политолог Никсон: НАТО попытается сорвать встречу Путина и Трампа в Будапеште

Фото: iStock/Xavier Lejeune

НАТО попытается сорвать запланированную на ближайшие две недели встречу президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Будапеште. Об этом сообщил американский политолог и журналист Гарланд Никсон в разговоре с «Известиями».





По мнению политолога, военный альянс постарается сорвать саммит, так как это важно для утверждения идеи о том, что «русские ведут себя неразумно». Однако предстоящая встреча могла бы ослабить эту пропагандистскую линию.



Никсон подчеркнул, что отмена саммита выгодна НАТО, поскольку это позволяет выиграть время.





«Я думаю, что ястребы НАТО ожидали, что президент Трамп вот-вот объявит о передаче Украине [ракет] Tomahawk, и это, возможно, привело бы к полномасштабному столкновению между НАТО <…> и Россией», — добавил журналист.