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Западные страны намерены использовать подготовленных на Украине боевиков «полка Калиновского» для дестабилизации ситуации в Белоруссии в 2025 году перед президентскими выборами. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в ходе совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
Он подчеркнул, что ЦРУ и MI6 планируют использовать украинских коллаборантов для дестабилизации обстановки в Белоруссии в преддверии выборов президента.
Ранее в МВД белоруссии сообщали, что в отношении участников белорусского добровольческого батальона имени Калиновского, который был сформирован в марте 2022 года и действует на стороне ВСУ, возбуждено уголовное дело по статье об участии в вооружённом конфликте на территории другого государства.
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Анастасия Чинкова