Нарышкин: силовики РФ и Азербайджана предотвратили «провокационную угрозу» США

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«Провокационную угрозу» в отношении российского дипломата со стороны США предотвратили спецслужбы РФ и Азербайджана. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на директора СВР России Сергея Нарышкина.
«Недавно совместными усилиями спецслужб Азербайджана и России удалось предотвратить провокационную угрозу по отношению к одному из российских дипломатов со стороны американцев», — сказал он.Нарышкин добавил, что все произошедшее демонстрирует пример вмешательства в дела государств.
«Эти силы недовольны тем, что и Россия, и Азербайджан ведут самостоятельную и суверенную политику», — резюмировал Нарышкин.
Президент России Владимир Путин посещал Баку в августе, где были подписаны документы в ходе переговоров с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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