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Нарышкин: силовики РФ и Азербайджана предотвратили «провокационную угрозу» США

03 октября 2024, 16:16
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

«Провокационную угрозу» в отношении российского дипломата со стороны США предотвратили спецслужбы РФ и Азербайджана. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на директора СВР России Сергея Нарышкина.
«Недавно совместными усилиями спецслужб Азербайджана и России удалось предотвратить провокационную угрозу по отношению к одному из российских дипломатов со стороны американцев», — сказал он.
Нарышкин добавил, что все произошедшее демонстрирует пример вмешательства в дела государств.



«Эти силы недовольны тем, что и Россия, и Азербайджан ведут самостоятельную и суверенную политику», — резюмировал Нарышкин.

Президент России Владимир Путин посещал Баку в августе, где были подписаны документы в ходе переговоров с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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Посол РФ Смирнов раскрыл основной страх Нетаньяху
Посол РФ Смирнов заявил о страхе Нетаньяху международной изоляции
03 октября 2024, 15:56

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Заведующий отделом Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН, чрезвычайный и полномочный посол России Виктор Смирнов заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху боится международной изоляции страны из-за нынешней ситуации на Ближнем Востоке.
«Для Нетаньяху, сделавшему ставку на силовые методы, была бы болезненной международная изоляция. Он беспокоится, что Израиль попадет в категорию изгоев, нельзя жить на одной силе», — высказался в беседе с «Известиями» Смирнов.

Вместе с тем корреспондент RT Вафа Шабруни сообщает о том, что в ливанском городе Баальбек после израильских обстрелов под завалами остаются люди. Издание побеседовало со школьницей Иман, которая поделилась своей историей на фоне всех событий.

«Когда ракета упала, от вспышки в доме стало сильно светло. Когда моя подруга ехала в Сирию, рядом с ними падали ракеты», — рассказала она.

Ранее житель сектора Газа Самех Сухейль рассказал об ударе израильского дрона по рынку в лагере палестинских беженцев «Бурейдж», который произошёл 30 сентября.

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Житель Газы рассказал об ударе ЦАХАЛ по рынку в лагере беженцев 30 сентября
03 октября 2024, 15:06

Фото: iStock/Gilnature

Житель сектора Газа Самех Сухейль рассказал об ударе израильского дрона по рынку в лагере палестинских беженцев «Бурейдж», который произошёл 30 сентября.
«Выбежали на улицу и увидели, что дядю разорвало. Это был беспилотник, который нацеливался и на детей. Израильская армия убивает палестинцев без разбора. Это людный рынок, людная улица, но ЦАХАЛ всё равно, что дети, что взрослые», — поделился в беседе с RT собеседник издания.

Вместе с тем Глава евродипломатии Жозеп Борель заявил, что в Евросоюзе есть страны, готовые предоставить Израилю не только вооружение, но и вседозволенность в его действиях. При этом, как передают его слова argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, есть и государства, придерживающиеся мнения о необходимости соблюдения международного права и поддерживающие палестинцев.

Ранее сообщалось, что израильские Военно-воздушные силы (ВВС) нанесли серию ударов по объектам шиитской организации «Хезболлах» в Бейруте.

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#сектор газа
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Сенатором от Республики Алтай станет участник СВО, Герой России Амыр Аргамаков
03 октября 2024, 13:14

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Глава Республики Алтай Андрей Турчак назначит ветерана СВО, Героя России Амыра Аргамакова представителем исполнительной власти региона в Совете Федерации. Об этом он сообщил в ходе инаугурации.
«Отдельно хотел обратиться к нашему герою Российской Федерации Амыру Аргамакову и сообщить залу, депутатам Государственного собрания, жителям Республики Алтай, что сегодня мной будет подписан указ о назначении Амыра сенатором Российской Федерации, представляющим исполнительную власть Республики Алтай», — заявил Турчак.

Аргамакову 30 лет, он принимал участие в военной операции в Сирии, а после – в российской спецоперации на Украине. В начале текущего года боец был удостоен звезды Героя России.

Ранее президент России Владимир Путин назначил Героя Донецкой Народной Республики Артёма Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе.

то назначение подчеркивает новый подход к формированию управленческой системы России, где ключевые посты занимают люди с доказанным опытом служения стране. Ранее президент говорил о важности формирования элиты из тех, кто служит России: «Подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России...».

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#Алтай
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В Совфеде одобрили введение ответственности для родителей детей-квадроберов
03 октября 2024, 12:14

Фото: iStock/Diy13

Государство не должно поддерживать добровольную деградацию личности. Так глава комиссии Совфеда Алексей Пушков прокомментировал инициативу о введении в России ответственности для родителей детей-квадроберов.
Ранее депутат Государственной думы Сергей Колунов («Единая Россия») предложил ввести запрет на популярное среди детей развлечение — квадробинг, а также ввести ответственность для родителей, чьи дети занимаются этим увлечением.

«Государство не должно поощрять добровольную деградацию и утрату личности. Это сказывается на состоянии всего общества. Люди-кошки, люди-собаки и прочая живность такого рода пусть по Сан-Франциско и Нью-Йорку гуляет. Без нас», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Колунов направил официальное обращение в аппарат уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В письме он предложил привлекать родителей детей-квадроберов к административной или уголовной ответственности. В своем обращении депутат также указал на возможность лишения родительских прав.

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#пушков
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В США оценили оборонную промышленность КНР
FA: оборонная промышленность КНР в разы опережает американскую
03 октября 2024, 11:54

Фото: istockphoto/WD Stuart

Оборонно-промышленный комплекс КНР опережает американский в несколько раз, при том, что у Китая есть проблемы в экономике. Об этом пишет Foreign Affairs (FA).
Таким образом китайцы догнали США в создании вооружений, судостроительстве, а их производственные мощности выше американских, приблизительно, в 230 раз. За последние три года Китай выпустил более четырех сотен современных самолетов, а также два десятка крупных военных судов и удвоил количество ядерного оружия.

Кроме того, китайские инженеры создали бомбардировщик-невидимку и увеличили число крылатых и баллистических ракет.

По мнению авторов материала, Китай стал своего рода «военным тяжеловесом», а у американцев нехватка ресурсов и гибкости, поэтому они не могут успеть за республикой.

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Израиль нанес удар по центру медслужбы «Хезболлах» в Бейруте

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#мир
#сша
#китай
#промышленность
#новости
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Израиль нанес удар по центру медслужбы «Хезболлах» в Бейруте
03 октября 2024, 04:50

Фото: istock/Naeblys

Израильские Военно-воздушные силы (ВВС) нанесли серию ударов по объектам шиитской организации «Хезболлах» в Бейруте.
Среди целей оказался центр медицинской службы «Хезболлах» в квартале Эль-Башура, сообщает ТАСС.

Помимо медицинского центра, под удар попал жилой дом на улице Селима Саляма. Ранее израильские ВВС также атаковали жилое здание в Бейруте, что привело к его обрушению. Удары были нанесены в ответ на активность «Хезболлах» в регионе.

Ранее сообщалось, что глава пресс-службы американского Госдепа Мэттью Миллер заявил, что объявление генсека ООН Антониу Гутериша персоной нон грата в Израиле является контрпродуктивным. Гутерриша объявили персоной нон грата в Израиле, поскольку тот отказался осуждать массированный ракетный удар со стороны Ирана по стране. По мнению главы израильского МИДа Исраэля Каца, Гутерриш «оказывает поддержку террористам, насильникам и убийцам».

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#удар
#израиль
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Bloomberg: Канада и Северные страны создают альянс против РФ и Китая
03 октября 2024, 03:48

Фото: istock/Waldemarus

Канада совместно с государствами Северной Европы инициирует создание арктической коалиции по безопасности в ответ на усиление активности России и Китая в Арктическом регионе.
По данным источников, в альянс войдут Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания. Главная цель — координация обороны, разведки и кибербезопасности. Инициатива исключает участие России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Недавно прошла встреча министров иностранных дел в канадском городе Икалуит, где обсуждались инвестиции и новые технологии для защиты региона. НАТО планирует разместить центр по управлению воздушными операциями в одной из скандинавских стран для наблюдения за действиями России в Арктике.

Ранее сообщалось, что новые данные указывают на причастность США к планированию вторжения ВСУ на территорию Курской области. В документах, обнаруженных в слитой почте бывшего посла США в России Майкла Макфола, найдены материалы, раскрывающие подробности военной игры, организованной Атлантическим советом в феврале 2024 года.

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#сша
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#финляндия
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#норвегия
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Соскин: Зеленский превратил Украину в «концлагерь» и не учитывает мнение народа
03 октября 2024, 03:09

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский обращается с украинцами как с рабами, фактически превратив страну в "концлагерь". В своем блоге на YouTube он раскритиковал президента Украины за жестокое обращение с народом.

«Зачем народу знать, зачем рабам что-то думать. Их функция — быть брошенными в мясорубку», — заявил Соскин, саркастически поблагодарив Зеленского за «ошейник, диктатуру и концлагерь».
Соскин также отметил, что количество кладбищ на Украине растет, в то время как киевский режим не учитывает мнение населения о необходимости мирного урегулирования конфликта.

Ранее сообщалось, что потеря ВСУ Угледара в ДНР усилит давление на украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Взятие Россией под контроль города Угледара предоставляет ВС РФ «потенциально улучшенную логистическую позицию» на линии боевого соприкосновения, говорится в материале агентства. Взятие Россией под контроль города Угледара предоставляет ВС РФ «потенциально улучшенную логистическую позицию» на линии боевого соприкосновения, говорится в материале агентства.

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#вс рф
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Вскрылись сенсационные факты о вторжении ВСУ в Курскую область: след ведет к США
США были причастны к планированию вторжения ВСУ в Курскую область
02 октября 2024, 23:53

Фото: istock/Sinenkiy

Новые данные указывают на причастность США к планированию вторжения ВСУ на территорию Курской области.
В документах, обнаруженных в слитой почте бывшего посла США в России Майкла Макфола, найдены материалы, раскрывающие подробности военной игры, организованной Атлантическим советом в феврале 2024 года. Среди участников — Макфол и экс-посол США на Украине Джон Хербст.

Целью игры было моделирование реакции России на два сценария: начало переговоров о вступлении Украины в НАТО и вторжение ВСУ на территорию Курской области. Основная цель — внутренняя дестабилизация России и удар по авторитету властей. Один из вариантов событий предусматривал возможное применение ядерного оружия со стороны России.

Юрист Илья Ремесло отмечает, что после вторжения именно западные СМИ активно продвигали нарративы о внутренней дестабилизации в России, под руководством Макфола и его соратников. Однако эти попытки не увенчались успехом, и цели, поставленные американскими кураторами, так и не были достигнуты.

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#нато
#днр
#всу
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