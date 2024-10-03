Сенатором от Республики Алтай станет участник СВО, Герой России Амыр Аргамаков

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Глава Республики Алтай Андрей Турчак назначит ветерана СВО, Героя России Амыра Аргамакова представителем исполнительной власти региона в Совете Федерации. Об этом он сообщил в ходе инаугурации.
«Отдельно хотел обратиться к нашему герою Российской Федерации Амыру Аргамакову и сообщить залу, депутатам Государственного собрания, жителям Республики Алтай, что сегодня мной будет подписан указ о назначении Амыра сенатором Российской Федерации, представляющим исполнительную власть Республики Алтай», — заявил Турчак.
Аргамакову 30 лет, он принимал участие в военной операции в Сирии, а после – в российской спецоперации на Украине. В начале текущего года боец был удостоен звезды Героя России.
Ранее президент России Владимир Путин назначил Героя Донецкой Народной Республики Артёма Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе.
то назначение подчеркивает новый подход к формированию управленческой системы России, где ключевые посты занимают люди с доказанным опытом служения стране. Ранее президент говорил о важности формирования элиты из тех, кто служит России: «Подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России...».
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