Посол РФ Смирнов раскрыл основной страх Нетаньяху

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Заведующий отделом Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН, чрезвычайный и полномочный посол России Виктор Смирнов заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху боится международной изоляции страны из-за нынешней ситуации на Ближнем Востоке.
«Для Нетаньяху, сделавшему ставку на силовые методы, была бы болезненной международная изоляция. Он беспокоится, что Израиль попадет в категорию изгоев, нельзя жить на одной силе», — высказался в беседе с «Известиями» Смирнов.
Вместе с тем корреспондент RT Вафа Шабруни сообщает о том, что в ливанском городе Баальбек после израильских обстрелов под завалами остаются люди. Издание побеседовало со школьницей Иман, которая поделилась своей историей на фоне всех событий.
«Когда ракета упала, от вспышки в доме стало сильно светло. Когда моя подруга ехала в Сирию, рядом с ними падали ракеты», — рассказала она.Ранее житель сектора Газа Самех Сухейль рассказал об ударе израильского дрона по рынку в лагере палестинских беженцев «Бурейдж», который произошёл 30 сентября.
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Мелисса Тимофеева