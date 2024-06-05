Нарышкина переизбрали главой Российского исторического общества ещё на три года

Фото: сайт Кремля
Директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина переизбрали на должность председателя Российского исторического общества ещё на три года. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что соответствующее решение было принято общим собранием общества, которое состоялось в Президентской библиотеке. Нарышкин выразил благодарность за их доверие.
Напомним, что Российское историческое общество было воссоздано в 2012 году. С этого момента его возглавляет Нарышкин. Целью общества является совместная работа населения, государства, учёных и любителей истории над формированием общероссийской исторической культуры.
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Анастасия Чинкова