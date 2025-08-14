Нарколог связал синяк на лице Зеленского с возможным употреблением наркотических веществ
Нарколог Василий Шуров заявил, что синяк у Зеленского мог появиться из-за наркотиков
Синяк на лице главы киевского режима Владимира Зеленского мог возникнуть из-за последствий приема наркотических веществ. Такое предположение высказал нарколог Василий Шуров в беседе с aif.ru.
Специалист обратил внимание на необычное поведение Зеленского.
«У него были тики на лице, он не мог сфокусировать взгляд. Синяк мог появиться из-за нарушения у Зеленского координации на фоне употребления запрещённых веществ — упал и ударился лицом», — отметил врач.Помимо этого, Шуров не исключил, что данное повреждение могло быть результатом конфликта перед одним из мероприятий в Берлине.
Ранее депутат Верховной рады Артём Дмитрук в своём Telegram-канале обратил внимание на странное состояние Зеленского во время пресс-конференции в Германии, на которой глава Киева выглядел уставшим и рассеянным. Дмитрук также заявил, что украинский лидер демонстрирует признаки «психического нездоровья».