14 августа 2025, 21:31

Нарколог Василий Шуров заявил, что синяк у Зеленского мог появиться из-за наркотиков

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Синяк на лице главы киевского режима Владимира Зеленского мог возникнуть из-за последствий приема наркотических веществ. Такое предположение высказал нарколог Василий Шуров в беседе с aif.ru.





Специалист обратил внимание на необычное поведение Зеленского.

«У него были тики на лице, он не мог сфокусировать взгляд. Синяк мог появиться из-за нарушения у Зеленского координации на фоне употребления запрещённых веществ — упал и ударился лицом», — отметил врач.