«Нарушение прав и свобод»: Таджикистан недоволен изменениями миграционной политики РФ

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Граждан Таджикистана стали всё чаще не пускать в Россию, запрещать въезд или депортировать из страны «под широкой и расплывчатой формулировкой обеспечения безопасности». Об этом заявил премьер-министр страны Кохир Расулзода в ходе заседания межправительственной комиссии.
Он подчеркнул, что таджикистанских властей не может не волновать тенденция повсеместного нарушения прав и свобод своих граждан в ходе проведения Россией мероприятий по упорядочению миграционного поля.
Расулзода возмущён тем, что срок ожидания на въезде в Россию может составить до нескольких дней, а среди задержанных на границе оказываются члены официальных делегаций, студенты, дети и пожилые люди.
Вместе с тем известно, что среди российских компаний сейчас активно растёт спрос на трудовых мигрантов из Таджикистана. В связи с этим премьер призвал принимать более эффективные меры для укрепления взаимопонимания между двумя государствами.
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Расулзода возмущён тем, что срок ожидания на въезде в Россию может составить до нескольких дней, а среди задержанных на границе оказываются члены официальных делегаций, студенты, дети и пожилые люди.
Вместе с тем известно, что среди российских компаний сейчас активно растёт спрос на трудовых мигрантов из Таджикистана. В связи с этим премьер призвал принимать более эффективные меры для укрепления взаимопонимания между двумя государствами.
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Анастасия Чинкова