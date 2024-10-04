В России больше не будет нелегальной миграции, заявил Хуснуллин

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Нелегальной миграции в России больше не будет, и это надо чётко понимать. С таким заявлением выступил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин по итогам заседания таджикско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое прошло в Душанбе.
В России больше не будет нелегальной миграции. Власти будут работать по трудовым ресурсам, поскольку они необходимы, но все процедуры будут осуществлять абсолютно легально, отметил Хуснуллин.
Теперь России и Таджикистану необходимо сделать подрабочую группу, а также расписать все действия, связанные с обеспечением безопасности в обоих государствах. Это необходимо для понимания, кто приезжает, как и с какими целями.
Остальные оставшиеся неурегулированными вопросы в скором времени будут урегулированы, подчеркнул Хуснуллин.
Также он напомнил, что 5 февраля вступят в силу серьёзные изменения в законодательство России, связанные с миграционной политикой.
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Теперь России и Таджикистану необходимо сделать подрабочую группу, а также расписать все действия, связанные с обеспечением безопасности в обоих государствах. Это необходимо для понимания, кто приезжает, как и с какими целями.
Остальные оставшиеся неурегулированными вопросы в скором времени будут урегулированы, подчеркнул Хуснуллин.
Также он напомнил, что 5 февраля вступят в силу серьёзные изменения в законодательство России, связанные с миграционной политикой.
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Анастасия Чинкова