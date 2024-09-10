Посольство Таджикистана рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Россию

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Посольство Таджикистана в Москве рекомендовало гражданам республики временно воздержаться от поездок в Россию. Причина заключается в введении на границе усиленного контроля въезда иностранных граждан.
Об этом сотрудники дипломатического представительства Таджикистана написали в официальном телеграм-канале посольства. В сообщении дипмиссии отмечается, что контроль въезда граждан иностранных государств усилен в наземных и воздушных пунктах пропуска.
В предыдущий раз МИД Таджикистана настоятельно советовал гражданам своей страны не ездить в Россию без острой необходимости в апреле нынешнего года. Причины такого предупреждения не озвучивались. Это произошло вскоре после теракта в «Крокус Сити Холле».
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«Рекомендуем гражданам Республики Таджикистан воздержаться от поездок в РФ», — написали дипломаты в своём обращении.
В предыдущий раз МИД Таджикистана настоятельно советовал гражданам своей страны не ездить в Россию без острой необходимости в апреле нынешнего года. Причины такого предупреждения не озвучивались. Это произошло вскоре после теракта в «Крокус Сити Холле».
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Александр Бойцов