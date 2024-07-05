Нас не спросили: Киев возмутился поездкой Орбана в Москву

На парламентских выборах в Великобритании победила Лейбористская партия, забрав больше половины из 650 мест в Палате общин. Сегодня, 5 июля, король Карл III дал поручение их лидеру Киру Стармеру сформировать новое правительство и назначил его новым премьер-министром. Чем известен политик, каких взглядов придерживается и как относится к происходящим в мире событиям расскажет редакция «Радио 1».