Нас не спросили: Киев возмутился поездкой Орбана в Москву

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не согласовал свою поездку в Москву с Кивеом, соответствующее сообщение опубликовал украинский МИД.
«МИД отмечает, что решение осуществить эту поездку принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной. Напоминаем, что для нашего государства принцип «никаких договорённостей об Украине без Украины» остаётся незыблемым, и призываем все государства неукоснительно его соблюдать», — отметили в иностранном министерстве Украины.
Напомним, днём 5 июля стало известно, что борт венгерского премьера приземлился в столичном аэропорту Внуково. Позже пресс-служба Кремля опубликовала фото и видеоролики со встречи российского лидера Владимира Путина и Виктора Орбана. Как сообщили обе стороны - главной темой встречи было мирное урегулирование на Украине.
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