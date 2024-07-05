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Нас не спросили: Киев возмутился поездкой Орбана в Москву

МИД Украины выразил недовольство визитом Орбана в Москву
05 июля 2024, 16:12
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не согласовал свою поездку в Москву с Кивеом, соответствующее сообщение опубликовал украинский МИД.


«МИД отмечает, что решение осуществить эту поездку принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной. Напоминаем, что для нашего государства принцип «никаких договорённостей об Украине без Украины» остаётся незыблемым, и призываем все государства неукоснительно его соблюдать», — отметили в иностранном министерстве Украины.

Напомним, днём 5 июля стало известно, что борт венгерского премьера приземлился в столичном аэропорту Внуково. Позже пресс-служба Кремля опубликовала фото и видеоролики со встречи российского лидера Владимира Путина и Виктора Орбана. Как сообщили обе стороны - главной темой встречи было мирное урегулирование на Украине.

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#украина
#мид
#виктор орбан
#россия
Дотком: Слова Путина о Байдена после проигранных дебатов приобрели новый смысл
05 июля 2024, 16:51

Фото: сайт Кремля

Слова российского президента Владимира Путина о своём американском коллеге приобрели новый смысл после сокрушительного фиаско главы Белого дома во время теледебатов с Трампом. Предсказуемость Байдена, о которой говорил российский лидер, означает его неминуемый крах.
Такое мнение высказал известный бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. В своей социальной сети X (бывший Twitter) он разместил пост с фотографией вдребезги разбитого автомобиля после краш-теста.

«Вот о какой предсказуемости говорил российский лидер», — такой надписью снабдил Дотком фотографию.

По мнению предпринимателя, нынешнему президенту США грозит неминуемый крах на выборах после «провала» на его недавних теледебатах с экс-президентом Дональдом Трампом. Многие американские аналитики также сходятся во мнении, что Байден крайне неудачно выступил во время дебатов с кандидатом от республиканцев, которые прошли в Атланте 27 июля.

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Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер: что известно о политике, позиция по России
Новый премьер Британии Стармер выступает за помощь Киеву и санкции против РФ
05 июля 2024, 16:08

Фото: istockphoto/nevenmn

На парламентских выборах в Великобритании победила Лейбористская партия, забрав больше половины из 650 мест в Палате общин. Сегодня, 5 июля, король Карл III дал поручение их лидеру Киру Стармеру сформировать новое правительство и назначил его новым премьер-министром. Чем известен политик, каких взглядов придерживается и как относится к происходящим в мире событиям расскажет редакция «Радио 1».

Биография

Фото: istockphoto/HerbySussex
Сэр Кир Родни Стармер — британский политик и лидер Лейбористской партии. Родился 2 сентября 1962 года в Лондоне. Детство провел в небольшом городке Окстед в графстве Суррей.

Отец Стармера работал слесарем на заводе, мать — медсестрой. Оба выступали за Лейбористскую партию, как и их сын, который еще будучи подростком вступил в ее молодежную организацию.

Кир Стармер получил высшее образование в 1985 году, окончив бакалавриат Университета Лидса по правовому направлению, а в 1986 году — аспирантуру в Сент-Эдмунд-Холле Оксфордского университета. Таким образом, Стармер стал первым в семье, кто получил высшее образование.

Во время учебы Стармер был участником издательского коллектива в журнале «Социалистические альтернативы», который писал про экологию, права женщин и равноправие сексуальных меньшинств.

Незадолго до распада СССР Кир Стармер приезжал вместе с другими студентами в Москву и Санкт-Петербург, где они встречались с председателем Верховного суда РСФСР и будущим председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым.

Карьера адвоката и громкие дела

Фото: istockphoto/AmnajKhetsamtip
После учебы молодого специалиста приняли в коллегию адвокатов, где все последующие годы он занимался преимущественно уголовными делами, занимал должность советника по правам человека в полицейском совете Северной Ирландии. Именно это, по его словам, сподвигло его в будущем пойти в политику.

Кир Стармер вел многие резонансные дела, в том числе, боролся с правительством консерваторов в тяжбах о закрытии угольных шахт, защищал противников сети быстрого питания McDonald’s, а также помогал британскому солдату Саймону Маккею, которому вменяли громкое убийство на КПП в Северной Ирландии. Кроме того, он защищал британцев, которые примкнули к ваххабитам для борьбы с силами коалиции в Ираке.

В 2002 году Стармера назначили королевским адвокатом, а спустя шесть лет — главой Королевской прокурорской службы. За заслуги в области правосудия получил в награду рыцарский орден, став кавалером Ордена Бани, а также титул «сэр».

Британский парламент

Фото: istockphoto/BrianAJackson
Кир Стармер пришел в политику в 2015 году в возрасте 52 лет, когда его избрали от округа Холборн и Сент-Панкрас с севера Лондона. Спустя некоторое время вошел в теневой кабинет лидера лейбористов Джереми Корбина в качестве министра по миграции. В следующем году Стармер покинул этот пост, выступив против курса Корбина, а в 2016 снова вернулся, но уже как министр по делам Brexit. Все это время Стармер последовательно требовал провести новый референдум по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза.

В апреле 2020 года политик возглавил Лейбористскую партию после Джереми Корбина. Стармеру удалось найти компромисс для разных точек зрения в партии, сдвинув левый радикализм в сторону политического центра.

Выборы 2024 и позиция по России

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk
На парламентских выборах 2024 года лейбористы обещали в случае победы обеспечить стабильную экономику, улучшить здравоохранение, помочь учителям и разобраться с вопросами общественной безопасности. При этом Стармер отмечал, что первые результаты их работы начнут ощущаться только лишь через 10 лет.

Избирательная программа лейбористов также включала перезагрузку взаимодействия с ЕС. Партия обещала заключить новый пакт о безопасности Великобритании и Евроюсоза, а также восстановить отношения с ведущими державами Европы, в том числе с Германией и Францией.

Лейбористкая партия также заявляла, что НАТО — главный гарант глобальной безопасности, а США — незаменимый союзник в области экономики, разведки и обороны. Лейбористы заверяли, что сохранят поддержку Киева во всех сферах и помогут Украине на пути в Североатлантический альянс.

Позиция по Ближнему Востоку у лейбористов включает в себя немедленное прекращение огня в Газе, освобождение всех заложников и следование международному праву. Во время предвыборной гонки Стармер обещал, что после победы признает независимое государство Палестина.

Что касается России, то новый премьер Стармер требовал ужесточить санкции, конфисковать российские замороженные активы в пользу Украины и усилить работу по привлечению РФ к ответственности за специальную военную операцию.

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«Надо действовать»: Орбан поделился фото из Кремля и послал миру четкий сигнал
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«Надо действовать»: Орбан поделился фото из Кремля и послал миру четкий сигнал
Орбан выложил фото c Путиным и послал миру четкий сигнал
05 июля 2024, 15:29

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Фото из Кремля выложил венгерский премьер Виктор Орбан с подписью о том, что ради достижения мира «надо действовать». На снимке Орбан и президент России Владимир Путин пожимают руки и улыбаются.
Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии прилетел в столицу для обсуждения ситуации по Украине. Перед этим политик беседовал с главой киевского режима Владимиром Зеленским, предлагая ему подумать о прекращении огня, однако предложение Киев отверг.
Вместе с тем Орбан говорил, что его страна не будет посредником в российско-украинских переговорах от имени Евросоюза.

Также, по словам Орбана, он не поддерживает ни Украину, ни Россию, а хочет лишь достичь мира.

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#венгрия
#украина
#владимир путин
#виктор орбан
#кремль
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Политолог Светов назвал Риши Сунака странным
05 июля 2024, 15:26

Фото: iStock/STILLFX

Политолог Юрий Светов прокомментировал уход премьер-министра Великобритании и лидера партии консерваторов Риши Сунака, подчеркнув его странное поведение.
«То, что консерваторы проиграют, знали все. Риши Сунак давно заявлял, что уезжает и будет заниматься стартапами. А вообще, странный премьер-министр, проходной. Единственное, что привлекало внимание, — первый выходец из колонии и занимает такой высокий пост. Прославиться ничем не прославился», — заявил в беседе с RT Светов.

До этого сообщалось, что следующим премьер-министром Великобритании стал глава Лейбористской партии Кир Стармер. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, король Карл III уже поручил ему сформировать правительство, сообщил телеканал Sky News.

Ранее британский премьер Риши Сунак признал, что Консервативная партия может проиграть на выборах в законодательный орган, но все же выразил надежду, что у нее есть шансы на победу.

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#правительство
#партия
#министр
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Король Карл III официально назначил Кира Стармера премьер-министром Британии
05 июля 2024, 14:42

Фото: istockphoto/IR_Stone

Премьер-министром Великобритании официально стал лидер лейбористской партии Кир Стармер. Это произошло после его официального назначения на должность главы правительства монархом Карлом III.
По сложившейся многовековой традиции, несмотря на победу, одержанную на выборах, премьер-министр не считается вступившим в должность до тех пор, пока его не назначит на этот пост правящий представитель королевской династии. Это и было сделано британским королём Карлом III.

Впервые за 14 лет партии консерваторов, которую представляет прежний премьер-министр Риши Сунак, придётся уйти в оппозицию. Она получила на выборах всего 131 место из 650 в Палате общин. Лейбористы стали обладателями 410 мест в нижней палате британского парламента.

Сунак уже позвонил Стармеру и поздравил с победой. Вместе с тем, он объявил, что покидает пост премьера. При этом Сунак сохранил за собой место в парламенте.

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#министр
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#великобритания
#парламент
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Посол ФРГ Мартин Егер: третий Patriot из Германии доставили на Украину
05 июля 2024, 14:42

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Третий американский зенитно-ракетный комплекс Patriot доставили на Украину из Германии. Об этом сообщил посол ФРГ Мартин Егер в социальных сетях.
«На Украину уже прибыл третий ЗРК Patriot из Германии… Украинский экипаж системы за последние месяцы успешно прошел соответствующую подготовку в Германии», — говорится в сообщении.

Россия не раз отмечала, что грузы с оружием для Украины станут законной целью для ВС РФ. Власти также не единожды говорили о том, что накачивание киевского режима вооружениями лишь затягивает конфликт. Таким образом Запад реализует свою стратегию «до последнего украинца».

Глава киевского режима Владимир Зеленский говорит о создании плана по урегулированию конфликта, однако реальных шагов к этому предпринято не было, Киев до сих пор отвергает мирные инициативы со стороны РФ и других государств.

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Столтенберг назвал главную тему саммита НАТО в Вашингтоне

Король Карл III официально назначил Кира Стармера премьер-министром Британии
#мир
#украина
#россия
#сша
#фрг
#сво
#оружие
#война
#новости
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Столтенберг назвал главную тему саммита НАТО в Вашингтоне
Главная тема саммита НАТО — поставки оружия и подготовка военных для Украины
05 июля 2024, 14:36

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Главной темой саммита НАТО в Вашингтоне станут оружейные поставки и подготовка военных для Киева. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял о нехватке личного состава в ВСУ и достаточного количества вооружений.

Перед этим о проблемах с личным составом и его обеспечением техникой заявлял в социальных сетях главком ВСУ Александр Сырский.

Кроме того, командиры ВСУ признают сложную ситуацию на харьковском направлении. Экс-президент Украины говорит о больших потерях республики и даже призывает создать план по урегулированию конфликта, однако все предложения по достижению мира на Украине Киев отвергает.

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#сша
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ВЦИОМ: В России 80% жителей доверяют Владимиру Путину
05 июля 2024, 14:05

Фото: сайт Кремля

По итогам опроса работу президента одобряют 78,4% россиян.
В опросе ВЦИОМ, проведённом методом телефонного интервью, приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет. Согласно результатам опроса, 78,4% респондентов одобряют деятельность президента. Это на 0,6 процентных пункта меньше, чем за предыдущую неделю.

«Опрошенные Фондом общественного мнения оценили работу Путина на 81% положительно и на 7% отрицательно. Количество сомневающихся в ответе увеличилось на 2%. Доверие Путину выразили 80% респондентов, при этом 9% заявили о своем неуважении к нему, а 11% воздержались от ответа. Сопоставляя с предыдущими показателями, доверие и недоверие снизились на 1%, а количество тех, кто не дал точного ответа на вопрос, возросло на 2%», — говорится в сообщении.

Оценка деятельности правительства России и его главы Михаила Мишустина в опросе ВЦИОМ составила 53,1% и 52,8% положительной оценки соответственно, а в опросе ФОМ по состоянию на 30 июня 54% респондентов оценили работу правительства «скорее хорошо», 25% – «скорее плохо», а 21% затруднились дать ответ.

По результатам опроса ВЦИОМ уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 37,9%. Показатель снизился на 2% по сравнению с результатами на 23 июня.

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#россия
#вциом
#единая россия
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#путин
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Путин ознакомит Орбана с предложениями Москвы по урегулированию на Украине
05 июля 2024, 13:55

Фото: Официальный сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин пообещал ознакомить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с деталями предложения Москвы по Украине.
5 июля стало известно, что борт венгерского премьера приземлился в столичном аэропорту. Орбан прибыл в Москву, чтобы провести переговоры с главой российского государства о мирном урегулировании ситуации на Украине.

В ходе переговоров Орбан подчеркнул, что считает эту встречу «особенной», и отметил, что Венгрия, вскоре, будет единственной страной, которая может вести диалог с обеими сторонами конфликта.

Владимир Путин, в свою очередь, пообещал ознакомить Виктора Орбана с мирными предложениями Москвы.

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#владимир путин
#виктор орбан
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#кремль
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