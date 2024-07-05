Орбан: Венгрия не имеет права вести переговоры по Украине от имени ЕС

Фото: Сайт Кремля
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан исключил посредничество в переговорах России и Украины от лица ЕС, сообщили в РБК.
Накануне глава Евросовета заявил, что Венгрия не имеет права вести переговоры от лица всего Евросоюза. Это заявление прозвучало на фоне информации о визите Виктора Орбана в Москву.
Сам Орбан подтвердил, что не обладает мандатом на ведение таких переговоров, но при этом пообещал сделать всё возможное для достижения мира.
При этом он отказался говорить о том, поедет ли он в Москву для переговоров. По словам Виктора Орбана «обсуждать переговоры можно только после того, как они состоятся».
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«Трудно оценить влияние такой встречи (речь о его встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским 2 июля. — РБК). Венгрия должна знать свое место и свой вес. Диалога сегодня нет, и без него трудно двигаться в направлении мира. <…> Председательство Венгрии в ЕС не дает мандата на переговоры от имени ЕС, но мы можем выяснить, какая сторона до куда готова пойти и после того, как выясним, лидеры ЕС уже вместе могут принимать решения, а после решений уже можно будет вести переговоры», — сказал Орбан.
Сам Орбан подтвердил, что не обладает мандатом на ведение таких переговоров, но при этом пообещал сделать всё возможное для достижения мира.
При этом он отказался говорить о том, поедет ли он в Москву для переговоров. По словам Виктора Орбана «обсуждать переговоры можно только после того, как они состоятся».
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Мира Полтева