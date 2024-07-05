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Орбан: Венгрия не имеет права вести переговоры по Украине от имени ЕС

05 июля 2024, 10:06
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан исключил посредничество в переговорах России и Украины от лица ЕС, сообщили в РБК.
Накануне глава Евросовета заявил, что Венгрия не имеет права вести переговоры от лица всего Евросоюза. Это заявление прозвучало на фоне информации о визите Виктора Орбана в Москву.

«Трудно оценить влияние такой встречи (речь о его встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским 2 июля. — РБК). Венгрия должна знать свое место и свой вес. Диалога сегодня нет, и без него трудно двигаться в направлении мира. <…> Председательство Венгрии в ЕС не дает мандата на переговоры от имени ЕС, но мы можем выяснить, какая сторона до куда готова пойти и после того, как выясним, лидеры ЕС уже вместе могут принимать решения, а после решений уже можно будет вести переговоры», — сказал Орбан.



Сам Орбан подтвердил, что не обладает мандатом на ведение таких переговоров, но при этом пообещал сделать всё возможное для достижения мира.

При этом он отказался говорить о том, поедет ли он в Москву для переговоров. По словам Виктора Орбана «обсуждать переговоры можно только после того, как они состоятся».

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Партия Сунака проиграла на выборах, получив 131 место из 650 в Палате общин
05 июля 2024, 08:06

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Партия премьер-министра Великобритании Риши Сунака проиграла на выборах, получив в Палате общин 131 место из 650, об этом сообщает Sky News.
Впервые за 14 лет Консервативная партия Британии уступила на выборах Лейбористской, получив всего 161 место. Лейбористы же заняли 410 мест в Палате общин, а их лидер Кир Стармер станет новым премьер-министром страны.

«Сейчас я отправлюсь в Лондон, где расскажу о результатах сегодняшнего вечера, прежде чем покину пост премьер-министра, которому я отдал всего себя», — заявил изданию Сунак.

Также уточняется, что после объявления результатов выборов Сунак позвонил Страмеру и поздравил его с победой.

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#великобритания
#выборы
#партия
#премьер-министр
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Стали известны самые высокооплачиваемые специальности в России
05 июля 2024, 06:21

Фото: iStick/Ekaterina Varnakova

Эксперты «Авито Работы» составили рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих профессий в России, изучив среднее предложение зарплаты за первое полугодие 2024 года. Лидирующую позицию заняла профессия дальнобойщика.
По данным аналитиков, работодатель был готов предоставить водителю-дальнобойщику наиболее высокую среднюю зарплату за первое полугодие – 190 тысяч рублей в месяц. Это на 39 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На втором месте с точки зрения заработной платы обосновалась профессия бурильщика со средней зарплатой для новых сотрудников в размере 147 тысяч рублей, что на 66 процентов больше, чем в первом полугодии 2023 года. На третьем месте – профессия горного мастера со средней зарплатой 139 тысяч рублей в месяц и ростом на 29 процентов в год.

В топ-5 самых высокооплачиваемых профессий также вошли профессии фрезеровщика и бригадира с предлагаемой зарплатой в 122 тысячи рублей и увеличением на 39 и 28 процентов соответственно.

Ранее МВД предупреждало граждан о мошенничестве, при котором злоумышленники предлагали удаленную работу от имени представителей российских IT-компаний.

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#работодатель
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Министр обороны Великобритании лишился депутатского мандата
Министр обороны Великобритании Шэппс проиграл на выборах в парламент
05 июля 2024, 06:05

Фото: istockphoto/peterschreiber.media

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс, представлявший Консервативную партию, потерял свой депутатский мандат после парламентских выборов, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты избирательного округа Уэлвин-Хэтфилд в графстве Хартфордшир.
Отмечается, что нынешний глава государственного ведомства Королевства проиграл своему сопернику Эндрю Левину из Лейбористской партии.

Ранее российское посольство в Лондоне заявило, что британские консерваторы используют домыслы о предполагаемых намерениях России вмешаться в выборы. В то же время у Москвы такая привычка отсутствует.

Жители Великобритании избирали 650 депутатов – по одному от каждого избирательного округа – в палату общин. Победу одерживает партия, получившая большинство мест в парламенте. В результате ее лидер станет премьер-министром и возглавит британское правительство.

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Треснул фундамент у домов: как ВС РФ ударили по ВСУ ФАБ-3000 и почему на Западе ужаснулись русским оружием
05 июля 2024, 05:20

https://radio1.ru/news/specoperaciya-na-ukraine/opublikovani-kadri-udara-fab-3000-vs-rf-po-punktu-upravleniya-vsu-v-nyu-iorke/

​Россия, согласно предварительной информации, впервые использовала под Красным Лиманом авиабомбу ФАБ-3000. ​Что известно о применении нового оружия, какими оно обладает характеристики и какую вызвало реакцию на Запада, читайте в материале «Радио 1».

ВКР России впервые использовали ФАБ-3000 в зоне проведения СВО в июне


Удар фугасной авиационной бомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) с трехтонным 3000 тонн нанесли по пункту временного расположения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Липцах на территории Харьковской области. Впоследствии ВКС России опубликовали кадры использования оружия. Согласно информации, полученной с места, удар был произведен по 3-му батальному 13-й отдельной бригады особого назначения Нацгвардии Украины. Тогда в рядах украинского подразделения достигли 70 человек.

Опубликованы кадры удара ФАБ-3000 ВС РФ по пункту управления ВСУ в Нью-Йорке
Опубликованы кадры удара ФАБ-3000 ВС РФ по пункту управления ВСУ в Нью-Йорке

В начале 2024 года Россия возобновила серийное производство бомб ФАБ-3000. Этот боеприпас модификации М54 весит более 3 тонн и содержит 1,2 тонны взрывчатого вещества. Носителем базовой версии ФАБ-3000 является бомбардировщик Ту-22М3, но информация об использовании этими самолетами бомб с УМПК на данный момент отсутствует. При этом в арсенале Су-34, оснащенного планирующими бомбами, не входит ФАБ-3000. Однако, как отмечают авторы Telegram-канала Fighterbomber, этот самолет теоретически обладает способностью сбрасывать подобный боеприпас: Су-34 может нести боевую нагрузку в 8 тонн.

Военный эксперт рассказал о применении ФАБ-3000


Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что трехтонная фугасная авиабомба ФАБ-3000 может быть использована для ударов по специально укрепленным районам, таким как мариупольская «Азовсталь», а новая технология практически превратит ее в высокоточное оружие.


При использовании в сочетании с баллистическими вычислителями сброса ФАБ-3000 превращается «в высокоточный боеприпас, который будет точно укладываться в цель с минимальным круговым вероятностным отклонением», подчеркнул собеседник. Кроме того, если ФАБ-3000 будет оснащен универсальными модулями планирования и коррекции, бомба может быть сброшена с такого расстояния, которое позволит воздушному носителю не входить в зону противовоздушной обороны (ПВО) противника.

«Все знают результаты сбрасывания бомб ФАБ-1500. ФАБ-3000 будут еще страшнее, если начнут в новой версии применяться после нового производства в зоне специальной военной операции», – заключил эксперт.

Западные СМИ поразились эффективности российских авиабомб


Эксперты из The Washington Post отметили, что российские военно-воздушные силы (ВВС) значительно повысили свою эффективность за счет более широкого использования планирующих авиабомб. Аналитики подчеркивают, что это привело к успехам Российской Федерации на фронте. Мощь авиабомб была признана и в рядах вооруженных сил Украины.

«На Западе не могли поверить в существование»: что известно о российской бомбе ФАБ-3000
«На Западе не могли поверить в существование»: что известно о российской бомбе ФАБ-3000

Например, спикер украинской военной группировки «Таврия» Дмитрий Лиховой заявил, что эти бомбы «просто сносят, разрушая дома и фундаменты, которые можно использовать для оборонительных укреплений». Также издание процитировало слова командира третьей штурмовой бригады ВСУ Максима Жорина: «Эти бомбы полностью уничтожают любую позицию».

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#россия
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#сво
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#самолет
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Трамп предложил Байдену проведение дебатов без правил
05 июля 2024, 05:03

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп пригласил нынешнего главу Белого дома Джо Байдена провести дебаты без правил. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
«Давай проведем новые дебаты, но на этот раз никаких правил. Всеобъемлющая дискуссия, только мы вдвоем на сцене, обсудим будущее нашей страны», – сообщил он.

По словам политика, большие рейтинги первых дебатов означает, что новый формат будет еще более успешным для зрителей. Трамп также сказал, что позволит Байдену более подробно ответить на острые вопросы и развеять все сомнения в его способностях среди членов партии и избирателей. Бывший президент США также назвал этот формат отличным испытанием для себя.

Ранее Politico сообщало, что речь Байдена поставила его в худшее положение за все время выборов 2024 года. Автор материала добавил, что сейчас все больше избирателей,чем когда-либо прежде, говорят о негативном мнении об американском лидере.

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Назначены даты проведения сессии Парламентской ассамблеи НАТО
Сессия Парламентской ассамблеи НАТО состоится в Монреале 22-25 ноября
05 июля 2024, 04:17

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Семидесятая ежегодная сессия Прламентской ассамблеи НАТО состоится в Монреале с 22 по 25 ноября, сообщила парламентская ассоциация Канады, информирует ТАСС.
Ранее Парламентская ассамблея НАТО разрешила Украине атаковать российскую территорию с помощью союзнического оружия. Соответствующие поправки в итоговую декларацию были приняты большинством голосов на весенней сессии в Софии.

В весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО приняли участие около 400 парламентариев от стран альянса и 25 стран-партнеров. Обсуждалась тема обороны и безопасности, в том числе поддержка Киева, а также приоритеты предстоящего саммита блока в Вашингтоне.

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#оружие
#россия
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В украинском порту произошел мощный взрыв
В порту Черноморска Одессой области прогремел масштабный взрыв
05 июля 2024, 03:58

Фото: iStock/RamonCast

Мощный взрыв произошел в порту Черноморска в Одесской области, передает издание ТСН в своем Telegram-канале.
«Черноморск – мощный взрыв», – сообщается в публикации.

Ранее российские военные ликвидировали военный объект Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Одессой. Другие детали не предоставлялись.

До этого сообщалось, что взрывы произошли в аэропортах Киева и Киевской области. По данным пророссийского подполья, один из них зафиксировали в направлении аэропорта Борисполь.

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Стала известна допустимая порция черешни и абрикосов
Врач Ильяшенко: в сутки допустимо употреблять 200-300 граммов черешни
05 июля 2024, 03:07

Фото: iStock/ruksutakarn

Допустимое количество вишни составляет 200-300 граммов в день, а абрикосов при условии, что они крупные, можно съесть 3-4 штуки, рассказала врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко, передает РИА Новости.
«Черешни, я думаю, граммов 200-300. Если фруктов – то три-четыре абрикоса», – отметила она.

По мнению специалистов, черешня обладает множеством полезных свойств и представляет собой отличный источник энергии, содержащий витамины группы В, витамин С, а также натуральный сахар.

В свою очередь, абрикосы имеют много витаминов, кроме того, они отличаются богатым составом микроэлементов и макроэлементов. Они быстро насыщают и в то же время легко утоляют жажду.

Ранее диетолог Нурия Дианова рассказала, что в жаркую погоду организм бросает все силы на борьбу с высокими температурами, поэтому мясо, в том числе шашлыки, плохо усваивается.

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Спонсор демократов призвала Байдена к выходу из президентской гонки
Продюсер Дисней призвала Байдена к выходу из президентской гонки
05 июля 2024, 03:00

Фото: iStock/rarrarorro

Американский продюсер фильмов жанра документалистами и спонсор Демократической партии Эбигейл Дисней призвала нынешнего главу государства Джо Байдена отказаться от участия в президентских выборах, передает CNBC.
«Если Байден не уйдет, демократы проиграют. В этом я абсолютно уверена. Последствия проигрыша будут поистине ужасающими», – сказала Дисней.

Она подчеркнула, что перестанет финансировать демократов, пока они не заменят Байдена другим кандидатом.

Ранее информационное агентство Politico сообщило, что речь Байдена поставила его в худшее положение за все время выборов 2024 года. Автор материала добавил, что сейчас все больше , чем когда-либо прежде, избирателей говорят, что у них более негативное мнение об американском лидере.

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#джозеф байден
#президент
#сша
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