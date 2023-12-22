«Нас там никто не ждёт»: В Киеве рассказали о тайном послании Зеленского Путину

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Выступая на пресс-конференции глава Украины Владимир Зеленский зашифровал в своей речи послание для российского лидера Владимира Путина о том, что Киев не будет вступать в НАТО, об этом заявил киевский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала «Да, это так».
«Он «зашил» один посыл, который был адресован Путину в этой пресс-конференции. Этот посыл о том, что Украина не идет ни в какое НАТО, что нас там никто не ждет вообще», — прокомментировал ситуацию Бондаренко.
Политолог затрудняется даже предположить о том, когда могли бы стартовать переговоры, призванные урегулировать ситуацию в стране. По словам Бондаренко, конкретные позиции сторон конфликта всё ещё не сформированы, также как и позиции возможных посредников в переговорах - Соединённых Штатов Америки и Великобритании.
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