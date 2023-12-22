Политолог Блохин о поддержке США реформ Украины: «Пытаются кусок оторвать»

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Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что проект США по реформированию системы здравоохранения Украины является лишь попыткой «урвать кусок» и усилить зависимость Киева от Вашингтона.
«Они пытаются кусок оторвать. Чем больше, тем лучше. Я думаю, что об Украине, которая была до начала СВО, они даже и не мечтают, но существенную часть страны будут пытаться интегрировать в западные институты и в НАТО. По крайней мере сама их поддержка Украины об этом свидетельствует», — прокомментировал в беседе с RT Блохин.Ранее востоковед Андрей Бакланов также комментировал внешнюю политику США, отмечая, что американцы и на Ближнем Востоке пытаются использовать ситуацию в своих интересах. Так, по его словам, информация о том, что ВС Штатов собираются нанести удары по системе ПВО йеменских хуситов, используется американцами для того, чтобы нарастить свою военную мощь, а сама активность хуситов американцам малоинтересна.
«Здесь есть очень большой элемент такой двойной игры со стороны некоторых элементов, ХАМАСа, хуситов и т. д. Большинство искренне с чем-то борется, ну а есть люди, которые просто разыгрывают определённую партию, как в карты. И от этого они беднее не становятся», — добавил в беседе с «Царьградом» Бакланов.
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Мелисса Тимофеева