«Нас ждет эпоха неопределенности»: финский президент Стубб о первых шагах Трампа

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Всему миру, и Европе — в частности, необходимо готовиться к предстоящей «эпохе неопределённости». Причина заключается в приходе Дональда Трампа к власти в Соединённых Штатах.
Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб. В разговоре с финской государственной телерадиовещательной компанией Yle глава страны Суоми сказал, комментируя инаугурационную речь Трампа и его первые шаги, что привычные институты, нормы и правила вот-вот исчезнут.
По мнению Стубба, новые нормы будут представлять собой отход от традиционной системы поддержки международных институтов в сторону сделок и транзакций.
Стремление Трампа к мирному урегулированию конфликта на Украине Стубб отметил, как положительную тенденцию. Финский лидер подчеркнул, что мир уже увидел прекращение огня в секторе Газа. По его мнению, Трамп не может позволить себе проиграть на Украине, поэтому он обязательно будет добиваться какого-то мирного соглашения. С точки зрения Стубба, это «хорошее направление».
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По мнению Стубба, новые нормы будут представлять собой отход от традиционной системы поддержки международных институтов в сторону сделок и транзакций.
«Нам нужно подумать о том, как убедить Соединенные Штаты в том, что и их ценности и их интересы ведут их обратно к международному сотрудничеству», — добавил президент Финляндии.
Стремление Трампа к мирному урегулированию конфликта на Украине Стубб отметил, как положительную тенденцию. Финский лидер подчеркнул, что мир уже увидел прекращение огня в секторе Газа. По его мнению, Трамп не может позволить себе проиграть на Украине, поэтому он обязательно будет добиваться какого-то мирного соглашения. С точки зрения Стубба, это «хорошее направление».
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Александр Бойцов