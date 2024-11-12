«Серьезно настроен»: в Финляндии высказались о плане Трампа по Украине

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Новоизбранный президент США Дональд Трамп «серьезно настроен» урегулировать украинский конфликт как можно скорее, считает глава Финляндии Александр Стубб, пишет Bloomberg.
«Мы в Европе и весь остальной мир должны понимать, что Дональд Трамп очень серьезно настроен на достижение мирного соглашения как можно скорее. Со своей стороны я бы сказал, что между выборами и днем инаугурации есть окно возможностей для этих переговоров», — прокомментировал руководитель Финляндской республики.Одним из предвыборных обещаний Трампа было урегулировать конфликт на Украине «за сутки». По предположениям экспертов, переговоры могут состояться уже 21 января, поскольку инаугурация Трампа запланирована на 20-е. Многие политики к словам Трампа отнеслись скептически.
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Никита Кротов