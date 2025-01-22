Трамп назвал новый период для урегулирования украинского конфликта

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Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу задачу завершить украинский конфликт за 100 дней. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
«Заключение сделки с президентом России Владимиром Путиным будет гораздо более сложной задачей, чем ее представлял Трамп в ходе предвыборной кампании, когда заявлял, что положит конец конфликту до вступления в должность главы государства», — говорится в статье.
При этом издание, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Трамп будет самостоятельно контролировать ход переговоров по Украине. Бывшие коллеги Келлога рассказали WSJ, что он не является самостоятельной фигурой и полностью зависит от мнения Трампа. Поэтому, утверждает автор, Келлога не допустят к реальным переговорам США с Россией.
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Элина Позднякова