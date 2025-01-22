Трамп назвал новый период для урегулирования украинского конфликта

Российские силы активно сражаются в Часовом Яре и Торецке, укрепляют свои позиции в Волково и продолжают наступление на Угледарском направлении. ВСУ, в свою очередь, теряют важные позиции и усиливают оборону на различных участках фронта. Подробнее об обстановке в зоне СВО читайте в материале «Радио 1».