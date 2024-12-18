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На выборах президента США Дональд Трамп официально подтвердил свою победу, получив необходимое количество голосов выборщиков. По данным CNN, решающую роль в этом сыграли 40 голосов от штата Техас, которые были присуждены Трампу на заседании во вторник.
Хотя выборы состоялись 5 ноября, формальное утверждение победителя стало возможным благодаря голосованию коллегии выборщиков.
В итоге Трамп набрал 304 голоса, что значительно превышает необходимый минимум в 270. Его оппонентка Камала Харрис, представляющая Демократическую партию, получила 167 голосов.
Ранее стало известно, что новоизбранный американский президент Дональд Трамп, скорее всего, захочет урегулировать украинский конфликт за счет интересов киевского режима. Это — одна из причин, по которой лидеры 27 государств Евросоюза (ЕС) обсудят возможные варианты помощи киевскому режиму, если новые американские власти откажутся помогать Украине. Обсуждение состоится в четверг, 19 декабря.
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В итоге Трамп набрал 304 голоса, что значительно превышает необходимый минимум в 270. Его оппонентка Камала Харрис, представляющая Демократическую партию, получила 167 голосов.
Ранее стало известно, что новоизбранный американский президент Дональд Трамп, скорее всего, захочет урегулировать украинский конфликт за счет интересов киевского режима. Это — одна из причин, по которой лидеры 27 государств Евросоюза (ЕС) обсудят возможные варианты помощи киевскому режиму, если новые американские власти откажутся помогать Украине. Обсуждение состоится в четверг, 19 декабря.
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Мария Моисеева