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Европейские страны пытаются переложить финансовую помощь Киеву друг на друга, что напоминает игру в «горячую картошку». Об этом заявил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. По его мнению, элиты пытаются отвлечь избирателей от внутренних проблем с помощью украинского конфликта.
«Поддержка Украины для европейцев — как «горячая картошка». Идеологически им очень хочется подначивать Киев к продолжению борьбы, к постоянному развитию убийственной стратегии, <...> а с другой стороны, в Германии начинается избирательная кампания, и, судя по всему, вопрос помощи Украине, поставок Taurus может стать ключевым», — пояснил Коньков в беседе с «Известиями».В то же время депутат Верховной Рады Артем Дмитрук увидел в действиях немецкого канцлера Олафа Шольца стремление Запада к мирному соглашению. Как сообщает Общественная Служба Новостей, также украинский парламентарий указал на решение Венгрии заблокировать отправку денег Киеву из «Фонда мира» для вооружения ВСУ.
Депутат полагает, что план избранного президента США Дональда Трампа, заключавшийся в перекладывании финансировании Украины на европейские страны провалился, что создало благоприятные условия для переговоров.
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