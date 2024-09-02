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Все государства, входящие в Североатлантический альянс, причастны к действиям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Такое мнение высказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что все действия киевский режим предпринимает либо при попустительстве Запада, либо по прямому указанию западных кураторов. Именно поэтому можно считать, что все государства НАТО имеют прямое отношение к тому, что делают ВСУ в Курской области, а также на территории пока ещё оккупированных украинских городов, указал чиновник.
Ганчев также отметил, что в новостях ежедневно появляются подтверждения того, что все страны-участницы НАТО в настоящее время ведут активные действия против России.
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Александр Бойцов