Польша подняла в небо истребители из-за России

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Рано утром в понедельник, второго сентября, Польша подняла в воздух истребители из-за якобы активности дальней авиации РФ. Об этом проинформировало оперативное командование Вооруженных сил Польши, передает ТАСС.
В заявлении ведомства сказано, что «приняты все необходимые меры» с целью обеспечения безопасности воздушного пространства Польши.
Командование страны отметило, что в юго-восточной части государства возможно «повышение уровня шума».
В конце августа польская авиация уже поднималась в небо. Тогда силовики страны объяснили это активностью в небе над Украиной дальней авиации ВС России.
Ранее президент Польши Анджей Дуда отверг заявления о своей договоренности с Владмимиром Зеленским по терактам на газопроводах Северные потоки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Командование страны отметило, что в юго-восточной части государства возможно «повышение уровня шума».
В конце августа польская авиация уже поднималась в небо. Тогда силовики страны объяснили это активностью в небе над Украиной дальней авиации ВС России.
Ранее президент Польши Анджей Дуда отверг заявления о своей договоренности с Владмимиром Зеленским по терактам на газопроводах Северные потоки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак