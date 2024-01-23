«Нашкодивший фашист»: Депутат ГД ответил на заявление Писториуса о войне с РФ

Фото: iStock/bestdesigns
Министру обороны Германии Борису Писториусу следовало бы вспомнить победный для России 1945 год, с таким заявлением выступил депутат Государственной думы Михаил Шеремет в интервью для «РИА Новости».
Ранее глава Минобороны Германии заявил, что странам Североатлантического альянса стоит быть готовыми к возможному вооружённому конфликту с Россией.
Депутат также подчеркнул, что Россия никогда не выступала в роли агрессора, а лишь защищала свои территории. По его словам, РФ всегда крайне взвешенно подходит к принятию подобных решений, поскольку имеет в своём распоряжении сверхмощное оружие.
Читайте также:
Депутат Новиков назвал призыв Минобороны ФРГ готовиться к войне истерией
ZDF: Немецкая армия увеличила темпы закупок оружия и техники
«Окажемся беззащитными»: Германия отказалась идти ва-банк на Украине
«Это заявление больше похоже на измышления нашкодившего безграмотного фашиста, которому не дает покоя историческое поражение, а тщеславие требует реванша. Пусть Писториус учит или вспоминает историю и победный 1945 год, когда наша доблестная армия разбила фашиста в его логове», — напомнил Шеремет.
Читайте также:
Депутат Новиков назвал призыв Минобороны ФРГ готовиться к войне истерией
ZDF: Немецкая армия увеличила темпы закупок оружия и техники
«Окажемся беззащитными»: Германия отказалась идти ва-банк на Украине
Евгения Парфентьева