ZDF: Немецкая армия увеличила темпы закупок оружия и техники

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Бундесвер значительно увеличил в последнее время темпы закупок вооружений, техники и боевого снаряжения. Причём Вооружённые силы Германии могли бы ещё больше ускорить этот процесс, если бы промышленность успевала за запросами военных.
По мнению Писториуса, к любой, даже потенциальной угрозе следует быть готовыми, чтобы встретить её во всеоружии. Именно поэтому бундесвер в настоящее время заказывает оружие, боеприпасы и бронетехнику такими ускоренными темпами. По словам министра, только недостаточная скорость работы предприятий военно-промышленного комплекса не позволяет его ведомству осуществлять эти закупки ещё быстрее и в больших объёмах.
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Александр Бойцов