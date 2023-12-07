Наследный принц Омана призвал менять миропорядок с засильем Запада

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Необходимо менять несправедливый миропорядок с «засилием Запада» и строить новые взаимоотношения. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил наследный принц, министр молодёжи, культуры и спорта Султаната Оман Зиязин бен Хайсам Аль Саид.
Также Зиязин бен Хайсам Аль Саид подчеркнул, что построение новых торгово-экономических отношений должно происходить без каких-либо идеологических подоплёк и давления со стороны третьих государств.
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Анастасия Чинкова