Фото: whitehouse.gov
После скандальных переговоров с Зеленским в Овальном кабинете Белого дома, которые перевернули все представления о дипломатии, президент США Дональд Трамп вспомнил своего российского коллегу Владимира Путина из-за несправедливых обвинений в его адрес.
Так слова нынешнего главы американского государства объяснил политический обозреватель CNN Закари Вульф. Он обратил внимание на высказывание Трампа о том, что ему пришлось «пройти с Путиным через тяжкие времена».
Трамп во время перепалки объяснял главе киевского режима, что в то время, когда он находился у власти в свой первый президентский срок, Путин стал в США мишенью для кампании по тотальной дезинформации. Однако российский лидер сумел сохранить уважительные отношения с Вашингтоном.
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«Это отсылка к информации разведывательного сообщества США о том, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года в попытке помочь кампании Трампа», — объяснил Вулф.Напомним, расследование о якобы связях президента США с Россией проводил специально назначенный прокурор Роберт Миллер с 2017 по 2019 год. В результате почти двухлетней работы никаких доказательств сговора найдено не было.
Трамп во время перепалки объяснял главе киевского режима, что в то время, когда он находился у власти в свой первый президентский срок, Путин стал в США мишенью для кампании по тотальной дезинформации. Однако российский лидер сумел сохранить уважительные отношения с Вашингтоном.
«Он выдержал эту фальшивую охоту на ведьм, когда ее использовали во всех этих "Россия, Россия, Россия, Россия". (...) Путину пришлось через это пройти. Но он это выдержал», — заявил вновь избранный президент США.
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Александр Бойцов