CNN: После ссоры с Зеленским Трамп вспомнил Путина из-за допущенной ранее несправедливости

Верховный мусульманский лидер Ирана аятолла Сайед Али Хаменеи после перепалки президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского напомнил сказанные им ранее слова о ненадёжности США в качестве союзника и партнёра. Причём высказался он на этот раз на украинском языке.