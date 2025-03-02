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Главная / Новости / Политика/ CNN: После ссоры с Зеленским Трамп вспомнил Путина из-за допущенной ранее несправедливости

CNN: После ссоры с Зеленским Трамп вспомнил Путина из-за допущенной ранее несправедливости

CNN: После ссоры с Зеленским Трамп вспомнил Путина из-за несправедливости
Фото: whitehouse.gov

Фото: whitehouse.gov

После скандальных переговоров с Зеленским в Овальном кабинете Белого дома, которые перевернули все представления о дипломатии, президент США Дональд Трамп вспомнил своего российского коллегу Владимира Путина из-за несправедливых обвинений в его адрес.
Так слова нынешнего главы американского государства объяснил политический обозреватель CNN Закари Вульф. Он обратил внимание на высказывание Трампа о том, что ему пришлось «пройти с Путиным через тяжкие времена».

«Это отсылка к информации разведывательного сообщества США о том, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года в попытке помочь кампании Трампа», — объяснил Вулф.

Напомним, расследование о якобы связях президента США с Россией проводил специально назначенный прокурор Роберт Миллер с 2017 по 2019 год. В результате почти двухлетней работы никаких доказательств сговора найдено не было.

Трамп во время перепалки объяснял главе киевского режима, что в то время, когда он находился у власти в свой первый президентский срок, Путин стал в США мишенью для кампании по тотальной дезинформации. Однако российский лидер сумел сохранить уважительные отношения с Вашингтоном.

«Он выдержал эту фальшивую охоту на ведьм, когда ее использовали во всех этих "Россия, Россия, Россия, Россия". (...) Путину пришлось через это пройти. Но он это выдержал», — заявил вновь избранный президент США.

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СК РФ возбудил уголовные дела после нападения на избирательный участок в Абхазии
02 марта 2025, 08:24

Фото: istockphoto/Shutter2U

По факту вооружённого нападения на избирательный участок в Абхазии во время президентских выборов возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
В своём телеграм-канале она уточнила, что в ходе второго тура выборов на российских граждан, имеющих также и гражданство Абхазии, были совершены очередные нападения.

«Зарегистрировано несколько фактов угроз жизни, воспрепятствования волеизъявлению, в частности путем порчи урн с бюллетенями. — сообщила спикер Следственного комитета РФ. — На одном из участков нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по правоохранителям».

По её словам, благодаря совместным усилиям российских и абхазских правоохранителей личности большинства подозреваемых уже установлены. В настоящее время принимаются меры к установлению их местонахождения и задержанию.

«Уголовное дело возбуждено по ряду статей, в том числе "Терроризм" и "Разжигание ненависти по признаку национальной принадлежности"», — заключила Петренко.

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#рф
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Хаменеи после перепалки Трампа и Зеленского по-украински напомнил миру о ненадёжности США
Хаменеи после перепалки Трампа и Зеленского напомнил миру о ненадёжности США
02 марта 2025, 07:29

Аятолла Сайед Али Хаменеи (Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин)

Верховный мусульманский лидер Ирана аятолла Сайед Али Хаменеи после перепалки президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского напомнил сказанные им ранее слова о ненадёжности США в качестве союзника и партнёра. Причём высказался он на этот раз на украинском языке.
Соответствующий пост на мове Хаменеи разместил на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter). Он подчеркнул, что поддержка американцами «государств-марионеток» является и всегда была всего лишь миражом. Аятолла также напомнил свои слова, сказанные им ещё три года назад. Тогда иранский духовный вождь заявил, что в тяжёлом положении Киева виноват Вашингтон.

По мнению аятоллы, происходящее ныне на Украине невольно вызывает ассоциации с событиями в Афганистане, откуда США, по сути, просто сбежали, предоставив своим союзникам и властям азиатской республики спасать себя самим. Он также предостерёг другие страны от того, чтобы слепо полагаться на Штаты в качестве партнёра.

«Правительства, которые полагаются на США и Европу, пусть посмотрят на сегодняшнее положение Украины», — написал Хаменеи, сопроводив публикацию датой «1 марта 2022 года».

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#twitter
#иран
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Бадра Гунба объявил о своей победе во втором туре президентских выборов в Абхазии
Бадра Гунба объявил о своей победе во втором туре выборов в Абхазии
02 марта 2025, 07:28

Фото: istockphoto/bizoo_n

В Абхазии завершается подсчёт голосов избирателей по итогам второго тура президентских выборов. По предварительным данным, лидирует Бадра Гунба, за которого проголосовали 56% граждан, пришедших на избирательные участки. Сам он уже объявил о своей победе.
Сообщается, что Гунба набрал 54859 голосов. Ещё 41701 абхазцев проголосовали за Адгура Ардзинбу. Это составляет 46% голосов. 20307 граждан страны проголосовали против всех кандидатов, что составило 2% голосов избирателей.

«Вам всем известны предварительные результаты, этот результат благодаря доверию, которое оказали нам граждане нашей страны, нашей команде, а самое главное — это результат голосования нашего народа», — сказал Гунба на встрече с представителями своего предвыборного штаба и сторонниками.

Повторное голосование завершилось в Абхазии накануне в 20:00 по московскому времени. Предварительные итоги будут объявлены Центральной избирательной комиссией страны 2 марта. В течение следующих трёх дней появится официальное сообщение об итогах выборов президента республики.

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#абхазия
#выборы
#президент
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Илон Маск выступил за выход США из ООН и НАТО
02 марта 2025, 06:23

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Американский миллиардер Илон Маск согласился с идеей о выходе США из ООН и НАТО. Этим предприниматель и глава ведомства по улучшению эффективности работы правительства Штатов поделился в соцсети X.
Один из пользователей предложил США выйти из международных организаций. Маск согласился с его мнением и прокомментировал пост словами:

«Я поддерживаю».

Недавно республиканский сенатор Майк Ли сообщил, что инициатива о выходе США из ООН будет рассматриваться в Сенате. Согласно предложению, Штаты прекращают финансирование Организации Объединенных Наций и останавливают сотрудничество с любыми структурами, которые связаны с ООН. К тому же сотрудники организации, находящиеся в США, будут лишены финансовой поддержки и дипломатического иммунитета со стороны Вашингтона.

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Трамп подписал указ о появлении в США государственного языка впервые за 250 лет
02 марта 2025, 05:16

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании английского официальным языком страны, что случилось впервые за 249-летнюю эпоху с момента провозглашения независимости Штатов. Об этом рассказали в Белом доме.
Теперь в США появился государственный язык, утвержденный на федеральном уровне. Это произошло впервые за 249-летнюю историю, с момента провозглашения независимости Штатов. Уточняется, что данный указ направлен на достижение единства и общей американской культуры у американских граждан.

Благодаря этому правительственные учреждения и организации получили право выбирать, продолжать ли им оказывать услуги на других языках, кроме английского. Это касается тех субъектов, которые получают финансирование за счет федеральных средств.

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