Telegraph: Британский премьер Стармер попросил Зеленского наладить отношения с Трампом

Фото: The Telegraph/Oleksii Liskonih
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер попытался выступить в роли миротворца. Он просил украинского президента Владимира Зеленского помириться и наладить отношения с Дональдом Трампом после их перепалки в Овальном кабинете, закончившейся фактически изгнанием киевского лидера из Белого дома.
Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники. В публикации отмечается, что Стармер позвонил Зеленскому вечером, уже после встречи в Овальном кабинете, закончившейся перепалкой и практически конфронтацией. Он уговаривал украинского лидера вернуться в Белый дом и попытаться уладить возникший конфликт с Трампом.
Затем британский премьер созвонился с президентом США и постарался сгладить возникшие противоречия. Однако американская сторона потребовала от Зеленского извинений, а тот уклонился от ответа на соответствующий вопрос. Тогда в администрации Белого дома заявили, что необходимо снизить градус напряжения, прежде чем возвращаться к переговорам. После этого Зеленский вылетел в Лондон, чтобы заручиться поддержкой европейских союзников, раз визит в Вашингтон обернулся провалом.
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Затем британский премьер созвонился с президентом США и постарался сгладить возникшие противоречия. Однако американская сторона потребовала от Зеленского извинений, а тот уклонился от ответа на соответствующий вопрос. Тогда в администрации Белого дома заявили, что необходимо снизить градус напряжения, прежде чем возвращаться к переговорам. После этого Зеленский вылетел в Лондон, чтобы заручиться поддержкой европейских союзников, раз визит в Вашингтон обернулся провалом.
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Александр Бойцов