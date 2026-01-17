«Она единственная»: Политолог оценил возможность выхода Франции из НАТО

17 января 2026, 21:31

Политолог Юрий Светов усомнился в способности Франции выйти из НАТО

Фото: Istock/Olivier DJIANN

Французским политикам может не хватить решимости для выхода страны из НАТО. Такое мнение высказал политолог Юрий Светов.





В беседе с «NEWS.ru» Светов подчеркнул, что Франция — единственная страна, которая уже имеет опыт выхода из военной структуры НАТО.

«Так что Франция может воспользоваться этим. Но хватит ли силы на это у их политиков? С моей точки зрения, эта инициатива не связана с ущемлением суверенитета Гренландии со стороны США. Это проявление внутренних проблем: сокрытия отправки французских советников и военных на Украину в феврале 2022 года», — пояснил эксперт.