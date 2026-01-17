Стало известно, как может измениться состав участников НАТО
Политолог Светов: США создадут новое ядро НАТО из Румынии, Польши и Косово
Политолог Юрий Светов допустил возможность переформатирования НАТО. Он считает, что Альянс может превратиться в более узкую структуру.
В беседе с «NEWS.ru» Светов заявил, что в новый блок войдут страны, где США разместили свои наиболее значимые военные объекты.
«Это Румыния, где американцы завершают создание крупнейшей базы возле города Констанца. Польша, где тоже хаб есть. Косово, в котором американцами создана вторая по размерам военная база. И, может быть, Германия», — сообщил эксперт.Политолог отметил, что текущий состав НАТО не полностью отвечает требованиям организации. Такие страны, как государства Прибалтики, Люксембург и Бельгия, по его оценке, мало влияют на общую обороноспособность.
Светов пояснил, что сейчас в НАТО около 30 государств, и это часто ведёт к разногласиям при принятии решений. Эксперт заключил, что переформатирование возможно, однако полный развал Альянса маловероятен.