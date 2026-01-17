Стало известно, как может измениться состав участников НАТО

17 января 2026, 20:30

Политолог Светов: США создадут новое ядро НАТО из Румынии, Польши и Косово

Фото: Istock/LineCraft

Политолог Юрий Светов допустил возможность переформатирования НАТО. Он считает, что Альянс может превратиться в более узкую структуру.





В беседе с «NEWS.ru» Светов заявил, что в новый блок войдут страны, где США разместили свои наиболее значимые военные объекты.

«Это Румыния, где американцы завершают создание крупнейшей базы возле города Констанца. Польша, где тоже хаб есть. Косово, в котором американцами создана вторая по размерам военная база. И, может быть, Германия», — сообщил эксперт.