«Точно помогает»: Сергей Лавров признался, что спасает его в работе
Лавров рассказал, какую роль чувство юмора играет в дипломатии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что чувство юмора играет важную роль в его профессиональной деятельности. Об этом глава российской дипломатии рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
Необычный вопрос Лаврову задала 9-летняя Виктория Васильева, которая проходит стажировку в программе после участия в «Итогах года» с президентом РФ Владимиром Путиным. Девочка поинтересовалась, помогает ли министру чувство юмора справляться с непростой работой на международной арене.
«Мне точно помогает. А как остальным — не знаю», — коротко и с улыбкой ответил Лавров.Сама Виктория ранее уже привлекла внимание зрителей: во время «Итогов года» она обратилась к президенту с просьбой «не уходить» и дождаться, пока она окончит школу и институт, чтобы в будущем освещать его работу. В ответ Владимир Путин предложил девочке не ждать ухода действующего журналиста Павла Зарубина на пенсию, а пройти стажировку в его программе уже сейчас.