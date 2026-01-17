«Точно помогает»: Сергей Лавров признался, что спасает его в работе

17 января 2026, 22:23

Лавров рассказал, какую роль чувство юмора играет в дипломатии

Сергей Лавров (Фото: www.kremlin.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что чувство юмора играет важную роль в его профессиональной деятельности. Об этом глава российской дипломатии рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».





Необычный вопрос Лаврову задала 9-летняя Виктория Васильева, которая проходит стажировку в программе после участия в «Итогах года» с президентом РФ Владимиром Путиным. Девочка поинтересовалась, помогает ли министру чувство юмора справляться с непростой работой на международной арене.





«Мне точно помогает. А как остальным — не знаю», — коротко и с улыбкой ответил Лавров.