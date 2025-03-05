Лукашенко заявил о необходимости остановить войну сегодня

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинский конфликт необходимо остановить сегодня. Об этом он сказал американскому блогеру Марио Науфалу.
«Сегодня надо остановить войну», — заявил Лукашенко в интервью, опубликованном в соцсети X.
Президент отметил, что позиция Белоруссии по данному вопросу заключается в том, чтобы не было войны, а был мир.
В ходе интервью Лукашенко высказался и о готовности президента РФ Владимира Путина перейти к переговорам по украинскому конфликту.
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