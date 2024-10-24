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National Interest назвал российский Т-72 лучшим танком в мире

24 октября 2024, 05:21
Фото: istock/Dmitry Andreev

Фото: istock/Dmitry Andreev

Российский танк Т-72 признан лучшим танком на Земле по версии американского журнала National Interest.
Эта боевая машина стала ключевым элементом в ходе Специальной военной операции (СВО) и превзошла как некоторые новейшие модели российских танков, так и технику, поставляемую странами НАТО.

«Простота, адаптивность и экономичность Т-72 сделали его идеальным для суровых условий СВО. Его способность противостоять минным полям и участвовать в ожесточенных боях доказала, что это надежная и смертоносная платформа», — отметил аналитик Брэндон Вайхерт в National Interest.


Издание подчеркивает, что Т-72 продемонстрировал эффективность выше, чем современные танки, такие как российский Т-14 «Армата», а также американский Abrams и немецкий Leopard-2, поставляемые Украине странами НАТО.

Ранее National Interest также писал о трудностях украинской армии и о том, что Россия продолжает успешно снабжать свои войска всем необходимым для СВО.

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NYT: Эрдоган оказался самым своеобразным лидером на саммите БРИКС
24 октября 2024, 05:50

Фото: istock/Yau Ming Low

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал заметной фигурой на саммите БРИКС в России, выделяясь на фоне других участников благодаря своему статусу лидера страны НАТО.
Об этом сообщает американская газета The New York Times, подчеркивая, что Эрдоган «не похож на всех остальных» участников.

«Эрдоган, прибывший в среду в российский город Казань, оказался единственным лидером страны НАТО, который принял участие во встречах саммита БРИКС», — отмечает издание.
Участие Турции, по мнению журналистов, демонстрирует готовность Анкары к взаимодействию с различными странами, несмотря на её членство в альянсе.

С 22 по 24 октября в Казани проходят многочисленные международные встречи в рамках саммита глав государств БРИКС. Турецкий лидер привлёк внимание не только своими связями с НАТО, но и тем, что его присутствие вызвало бурные обсуждения в СМИ. Немецкий таблоид Bild предположил, что визит Эрдогана в Казань может стать сигналом Западу, усиливающим дипломатическое давление.

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Казахстан выступил против обхода антироссийских санкций на своей территории
24 октября 2024, 05:16

Фото: istock/Rainer Puster

Казахстан, несмотря на неприсоединение к санкциям против России, выступает против использования своей территории для обхода этих ограничений.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Васильев.

«Казахстан не присоединился к санкциям против России. Однако мы не хотим, чтобы наша территория использовалась для обхода санкций», — подчеркнул Васильев, передает ТАСС.
Он отметил, что такая позиция Казахстана находит понимание как в России, так и среди западных стран. Васильев также подчеркнул стремление республики к укреплению отношений с Европейским Союзом, одновременно поддерживая сотрудничество с Россией.

Ранее сообщалось, что Казахстан, несмотря на неприсоединение к санкциям против России, выступает против использования своей территории для обхода этих ограничений. Йеллен также добавила, что Вашингтон продолжит борьбу с теми, кто пытается обойти антироссийские санкции.

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Россияне с ноября смогут получить продуктовые наборы в дополнение к пенсии
24 октября 2024, 05:07

Фото: istock/Dan Dalton

С ноября 2024 года пенсионеры и граждане с инвалидностью смогут получать продуктовые наборы помимо своих пенсий. Дополнительная помощь будет предоставляться тем, кто особенно в ней нуждается, сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов.

«С ноября получатели пенсий по старости и инвалидности смогут претендовать на продуктовые наборы. Их получат только те, кто нуждается в дополнительной поддержке», — рассказал Власов в интервью PrimPress.
Проект по предоставлению продуктовых наборов стартовал в нескольких десятках регионов России в октябре. В супермаркетах установлены корзины, куда неравнодушные граждане могут складывать продукты для благотворительности. Волонтеры собирают продукты, такие как растительное масло, крупы, консервы, чай, конфеты, соль и сахар, и формируют наборы для доставки пенсионерам.

Ранее Власов также отметил, что россияне могут увеличить размер своей пенсии на 36%, продолжив работать после достижения пенсионного возраста, благодаря премиальным коэффициентам за каждый дополнительный год работы.

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Посольство РФ в США назвало передачу доходов от активов Москвы Киеву воровством
24 октября 2024, 04:33

Посольство России в США осудило решение Вашингтона передать Украине 20 миллиардов долларов, полученных за счет доходов от замороженных российских активов.
В дипломатической миссии считают это действие «возведенным в ранг государственной политики воровством». Заявление было сделано после того, как страны G7 согласовали передачу средств киевскому режиму.

«Решение передать 20 миллиардов долларов Украине за счет доходов от заблокированных российских суверенных активов — это воровство, очевидное даже для обывателя», — заявили в российском посольстве, передает ТАСС.
В диппредставительстве также отметили, что доминирующая позиция США и их союзников вызывает широкое недовольство на мировой арене. В качестве примера приводятся итоги саммита БРИКС в Казани, на котором обсуждалась необходимость создания независимой финансовой системы, защищенной от внешних вмешательств.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена принять меры в ответ на конфискацию своих активов в Европе, и подчеркнул, что использование доходов от них — это чистое воровство.

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Пакистан стремится вступить в БРИКС в ближайшее время
24 октября 2024, 04:22

Фото: istock/:zubair abbasi

Пакистан выразил желание присоединиться к БРИКС в ближайшем будущем. Об этом сообщил советник премьер-министра страны Рана Ихсан Афзаль Хан, отметив высокий оптимизм относительно перспективы вступления.
«Пакистан обратился с просьбой о включении в БРИКС и полон надежд на положительный исход. Я уверен, что в ближайшее время мы станем частью этого объединения», — заявил Афзаль Хан в интервью РИА Новости.
БРИКС, основанное в 2006 году, представляет собой международное объединение, включающее Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику. С начала 2024 года в состав организации вошли Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

Россия, председательствующая в БРИКС в 2024 году, направила свою работу на укрепление многостороннего сотрудничества и продвижение справедливого глобального развития. С 22 по 24 октября в Казани проходит саммит лидеров стран БРИКС, на котором обсуждаются ключевые вопросы мирового порядка и экономического сотрудничества.

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Литва расторгла соглашение с РФ о торговом судоходстве, действовавшее 30 лет
24 октября 2024, 04:10

Фото: istock/diegograndi

Правительство Литвы одобрило решение о расторжении соглашения о торговом судоходстве с Россией, которое действовало более 30 лет.
Этот договор, подписанный в 1993 году и вступивший в силу годом позже, регулировал условия торгового мореплавания между двумя странами.

Документ был направлен на содействие свободе судоходства и обеспечивал правовые привилегии для экипажей и грузов. В частности, договор предусматривал льготы в случае кораблекрушения или бедствия, включая освобождение спасенных вещей от таможенных пошлин. Моряки также могли временно находиться в портовых городах без виз, переходить на другие суда или получать медицинскую помощь в другой стране.

По заявлению литовского правительства, расторжение соглашения связано с тем, что торгово-экономическое сотрудничество с Россией практически прекратилось и возобновление его в текущих условиях невозможно.

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Politico: Байден не верит, что вступление Украины в НАТО поддержат
24 октября 2024, 03:58

Администрация президента США Джо Байдена выражает сомнения в том, что европейские страны поддержат вступление Украины в НАТО в ближайшее время.
По информации издания Politico, ключевую роль в принятии решения будут играть реформы, которые Украине необходимо провести, в частности, по борьбе с коррупцией.

«Байден сыграл значительную роль в укреплении и расширении НАТО, и, хотя США остаются главным донором военной помощи Украине, администрация президента не верит, что большинство европейских стран поддержат быстрый прием Украины в альянс», — сообщил высокопоставленный американский чиновник.
Также отмечается, что любые предложения со стороны НАТО будут связаны с реформами в Украине. В Белом доме не удивлены попыткам президента Украины Владимира Зеленского усилить давление на членов альянса, чтобы ускорить процесс вступления Украины в НАТО до президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре. Издание подчеркивает, что победа Дональда Трампа может привести к резкому сокращению поддержки Киева.

Ранее, в середине октября, словацкий евродепутат Любош Блаха заявил, что вступление Украины в НАТО будет «самоубийством», а премьер-министр Словакии Роберт Фицо обещал блокировать этот процесс.

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Al Mayadeen: Зеленский ни разу не отдавал своевременного приказа об отступлении
24 октября 2024, 03:54

Президент Украины Владимир Зеленский ни разу не отдавал своевременного приказа об отступлении для своей армии, даже в критических ситуациях. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.
В материале утверждается, что украинские военные не получали приказа об отходе даже в условиях окружения или при необходимости удержания разрушенных объектов. Один из примеров – ситуация в Угледаре. По данным издания, несмотря на явную угрозу для украинских подразделений, Киев не предпринял шагов для их отступления, что привело к неразумным потерям.

Автор статьи акцентирует внимание на том, что для Зеленского важнее сохранить контроль над зданиями и даже руинами, чем уберечь жизни солдат. В статье утверждается, что это не первый случай, когда приказы о своевременном отходе не отдавались.

Напомним, что 3 октября Минобороны России заявило об освобождении Угледара. Российские войска, проведя обходной маневр и атакуя с флангов, окружили город, взяв в плен более 40 украинских солдат.

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#днр
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#кндр
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Лукашенко высмеял заявление Зеленского о завершении конфликта в 2025 году
24 октября 2024, 02:43

Фото: Сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко скептически отреагировал на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что конфликт с Россией может завершиться в 2025 году.
По словам Александра Лукашенко, подобные высказывания являются лишь желанием Зеленского, не основанным на реальных обстоятельствах.

«Вылезти из бункера и ляпнуть что-то, не ориентируясь в реальности, — это легко. Он [Зеленский] вылазит и говорит что-то. Пусть хотя бы с ближайшими людьми посоветуется», — отметил Лукашенко, комментируя прогноз Зеленского о сроках окончания специальной военной операции (СВО). Его слова приводит агентство БЕЛТА.
Лукашенко добавил, что, по мнению специалистов, конфликт в 2024 году завершён не будет, и высказывания Зеленского он назвал несерьезными. Ранее Зеленский заявил, что конфликт на Украине может закончиться в 2025 году, если его «план победы» будет реализован.

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#прогноз
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#кндр
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#солдат
#лукашенко
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