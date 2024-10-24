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Российский танк Т-72 признан лучшим танком на Земле по версии американского журнала National Interest.
Эта боевая машина стала ключевым элементом в ходе Специальной военной операции (СВО) и превзошла как некоторые новейшие модели российских танков, так и технику, поставляемую странами НАТО.
Издание подчеркивает, что Т-72 продемонстрировал эффективность выше, чем современные танки, такие как российский Т-14 «Армата», а также американский Abrams и немецкий Leopard-2, поставляемые Украине странами НАТО.
Ранее National Interest также писал о трудностях украинской армии и о том, что Россия продолжает успешно снабжать свои войска всем необходимым для СВО.
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«Простота, адаптивность и экономичность Т-72 сделали его идеальным для суровых условий СВО. Его способность противостоять минным полям и участвовать в ожесточенных боях доказала, что это надежная и смертоносная платформа», — отметил аналитик Брэндон Вайхерт в National Interest.
Издание подчеркивает, что Т-72 продемонстрировал эффективность выше, чем современные танки, такие как российский Т-14 «Армата», а также американский Abrams и немецкий Leopard-2, поставляемые Украине странами НАТО.
Ранее National Interest также писал о трудностях украинской армии и о том, что Россия продолжает успешно снабжать свои войска всем необходимым для СВО.
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Елена Перлова