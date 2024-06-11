США направили ВМС для слежки за российскими кораблями

Фото: istock / Roman Zaika
Соединенные Штаты направили военно-морские силы (ВМС) для слежки за группой кораблей Военно-морского флота (ВМФ) РФ, которая направляется в порт Гаваны. Об этом проинформировал телеканал CBS News, ссылаясь на американских чиновников.
Как утверждают источники, Вашингтон не рассматривает предстоящий визит российских морских судов в кубинский порт как угрозу, но «американские корабли были направлены для слежки за русскими».
За подводной лодкой «Казань» России в составе флотилии Штатов направили два эсминца и еще два корабля с буксируемыми гидролокаторами. Наблюдать за остальными участниками российского отряда будут еще один эсминец ВМС США и корабль береговой охраны.
До этого МИД Кубы сообщил, что фрегат «Адмирал Горшков» и атомная подводная лодка «Казань» вместе с двумя судами обеспечения прибудут в порт Гаваны 12-17 июня.
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За подводной лодкой «Казань» России в составе флотилии Штатов направили два эсминца и еще два корабля с буксируемыми гидролокаторами. Наблюдать за остальными участниками российского отряда будут еще один эсминец ВМС США и корабль береговой охраны.
До этого МИД Кубы сообщил, что фрегат «Адмирал Горшков» и атомная подводная лодка «Казань» вместе с двумя судами обеспечения прибудут в порт Гаваны 12-17 июня.
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Алина Юрчак